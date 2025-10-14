Bambini per la pace. Centinaia di scolari in piazza del Popolo. Lega: "Come balilla"

Sembra paradossale, ma la pace in Italia continua a dividere. Destra e Sinistra. Con accuse speculari di ipocrisia e strumentalizzazione. Lo si è visto anche recentemente con le manifestazioni per la pace in Palestina. Stavolta il casus belli è rappresentato da un’iniziativa che ha coinvolti i bambini delle scuole elementari all’indomani della Marcia Perugia Assisi. Alcune centinaia di alunni delle scuole primarie del terzo circolo didattico (‘Sergio Mariani’ di Saiano, ‘Carducci’, ‘Saffi’ e ‘Don Baronio’ di Ponte Abbadesse), accompagnati dai loro insegnanti, si sono radunati in piazza del Popolo con cartelli, disegni e letture inneggianti alla pace. Certo non una manifestazione di partito. Ma la Lega Romagna in una nota parla addirittura di ’indottrinamento dei genitori’ e ’strumentalizzazione’ di bambini che "difficilmente distinguono concetti come pace e guerra". I leghisti evocano addirittura la figura dei ’balilla’ per i bambini riuniti in piazza.

A far scattare la reazione dei leghisti è stata la presenza, sotto i portici del palazzo comunale, delle assessore alla scuola e ai servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi e alla pace Giorgia Macrelli, che hanno ribadito quanto sia importante ascoltare la voce delle bambine e dei bambini, veri portatori di un messaggio di amore, bene e unità. "È importante – commentano le assessore – che questo messaggio arrivi sempre più forte anche agli adulti. I bambini conoscono davvero il significato della pace. Con questi colori oggi hanno illuminato la nostra piazza, portando una visione di speranza e fratellanza".

Il Comune ricorda in una nota, tra l’altro, che Cesena ha aderito al Comitato organizzatore della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità, che quest’anno ha avuto come motto ‘Imagine all the people’, ispirato alla celebre canzone di John Lennon.

"I bambini hanno marciato tutti insieme – proseguono le assessore – ed è proprio questo il senso più profondo della pace: camminare l’uno accanto all’altro, con rispetto, amore e visione comune. È da qui che nasce una società più giusta e inclusiva".

Critiche durissime in primo luogo alle due assessore Macrelli e Baredi da parte della Lega: "La sinistra non incanta con le sue piazzate e anzi troviamo davvero disdicevole l’uso improprio di bambini arruolati anche a Cesena per fare politica, per sfruttare l’onda emotiva e appropriarsi di una pace che la sinistra non ha minimamente favorito promuovendo per mesi manifestazioni che inneggiavano alla distruzione di Israele senza mai una presa di distanza netta da Hamas e dai suoi sostenitori in Italia. Il richiamo alla marcia della pace di Assisi di Baredi e Macrelli stona un po’ visto che a prendervi parte, e nei fatti a ‘occuparla’ mediaticamente, sono personaggi che hanno diffuso orrende bufale contro Israele e, in parte, continuano a farlo. Addirittura, a quanto è dato di sapere, alla marcia avrebbe sfilato uno striscione con la scritta ‘fermiamo il genocidio a Gaza’, accusa totalmente infondata come provato inoppugnabilmente dalle fonti più autorevoli. Questa accusa, questi slogan, usati come clave contro un popolo e uno stato democratico, sono serviti a far riemergere quell’antisemitismo/antisionismo di sinistra oggi più virulento che mai. Difficile scambiarlo per pacifismo".

"Immaginiamo – conclude la Lega – che Baredi e Macrelli si siano ben guardate dal citare chi oggi è effettivamente portatore di pace, Usa e Israele in primis. Le capiamo ma ci ha anche sconcertato il loro richiamo a ‘bambini che hanno marciato tutti insieme’. Come non evocare con preoccupazione i ‘giovani pionieri’ o i ‘balilla’: di inquadramento giovanile ideologico sempre si parla".

re.ce.