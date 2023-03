Banca Sella ha aperto la prima succursale della provincia

Banca Sella ha aperto in via Piave 27 la sua prima succursale cittadina e dell’intera provincia. All’interno sono a disposizione dei clienti uno sportello per l’operatività tradizionale, aree dedicate alla consulenza, una postazione per accedere al servizio internet banking, due terminali Atm evoluti all’esterno e uno all’interno che permettono di prelevare denaro, versare contanti e assegni sul proprio conto ed effettuare altre operazioni di pagamento 24 ore su 24. I nuovi uffici si estendono per complessivi 320 metri quadri e sono caratterizzati da uno stile moderno e razionale. Con l’apertura a Cesena salgono a 14 le succursali in Emilia-Romagna di Banca Sella, presente anche nelle province di Bologna, Modena e Ferrara.