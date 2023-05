Bancarella, pioggia di premi Sul podio uno studente del ‘Righi’

Tantissimi studenti accompagnati dai loro insegnanti hanno preso parte alla premiazione del concorso ‘Un libro premia per sempre - il Bancarella nelle scuole’ nella sala del cinema Eliseo. Maria Luisa Pieri, animatrice dell’iniziativa, ha esordito ringraziando i ragazzi che davanti a tanta devastazione hanno dato prova di grande solidarietà rendendo tangibile il loro amore per la nostra terra e la sua gente. Il sindaco o Lattuca che nonostante il difficile momento che la nostra città sta attraversando non ha mancato di prendere parte per un saluto istituzionale all’evento che già da studente lo aveva visto protagonista. Un saluto carico di emozione e di gratitudine per i ragazzi che oltre ad essere appassionati lettori si sono dimostrati in questi giorni, all’interno del "laboratorio di educazione civica" che il disastro ci ha portato, anche empatici e collaborativi nel prendere parte alla macchina degli aiuti che tanto si è distinta sul nostro territorio.

L’intervento di Cesare Soldati, presidente della Confesercenti di Cesena, ha messo in luce il vero protagonista di tutta la manifestazione che è il libro: uno strumento per crescere ma anche un oggetto da amare anche in modo fisico, toccandolo, annusandolo, possedendolo.

Dopo la chiacchierata con Bea Buozzi autrice del libro ‘L’anno delle parole ritrovate’ (peraltro quello scelto dalla maggioranza dei ragazzi), sono iniziate le premiazioni. Ha recensito il libro ‘Il quinto sigillo’ di Davide Cossu, lo studente che si è classificato primo assoluto nella manifestazione letteraria organizzata dalla Confesercenti in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola del Comune di Cesena. Si è aggiudicato la borsa di studio di 400 euro istituita dal Credito Cooperativo Romagnolo, Francesco Isgrò della 4° EC del Liceo Scientifico Righi.

Tra i recensori premiati, per il libro di Francesca Giannone ‘La portalettere’ palma a Matilda Rossi 4°G liceo linguistico Ilaria Alpi. Per il ‘Il quinto sigillo’ premiato Marco Tentoni, 3° D-VE dell’Agrario G. Garibaldi. Per ‘Le distrazioni’ di Federica De Paolis, vittoria di Alessandra Bonoli, 4°Ac del Liceo Classico Monti.

Perazzini Anna 2°EC Liceo Scientifico Righi prima per la recensione di ‘L’anno delle parole ritrovate’ di Bea Buozzi. La migliore recensione del volume ‘Il re della memoria’ di Massimo Cotto è stata infine quella di Morena Lomio 2° AC Liceo Monti. Le Menzioni Speciali sono andate a Gaia Ferri (Liceo Scientifico Righi), Sofia Gardini (Liceo Monti) e alla giovanissima Giulia Lucchi che frequenta la 1°B dell’ Agrario G. Garibaldi. Vinciotori per istituto: Ips versari macrelli Andrea Elia; Agrario Anna Zolli;

Itt Pascal Francesco Casadei; Istituto Comandini Adele Civinelli; Liceo classico Camilla Dradi; Liceo scientifico Nicolò Casadio; Geometri Sara Notarpietro;

Liceo linguistico Emma Satin; Liceo Almerici Valentina Rocchi.

Il prossimo appuntamento, la consegna del Premio Selezione Bancarella è previsto per la sera del 30 giugno in piazza Almerici alla presenza di tutti gli autori finalisti. Condurrà la serata Elide Giordani.