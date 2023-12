Bancarelle dell’Avvento pronte in viale da Vinci

Le associazioni di volontariato danno vita alle bancarelle dell’Avvento, organizzate dalla Consulta del volontariato di Cesenatico in seno al calendario delle iniziative natalizie. L’allestimento, patrocinato dal Comune ci sarà domani, sabato e domenica. Le bancarelle saranno allestite in viale Leonardo da Vinci accanto alla biblioteca comunale vicino a piazza Ciceruacchio, dove si potranno acquistare prodotti culinari, articoli natalizi, oggettistica, simpatiche creazioni, prodotti del commercio equo solidale e quant’altro creato e messo a disposizione dai volontari delle associazioni. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere iniziative sociali. E’ quindi l’occasione per fare un regalo e allo stesso tempo contribuire alla beneficenza sul territorio.

Fra gli obiettivi c’è anche la sensibilizzazione, in quanto i volontari sostengono che la solidarietà non deve essere esclusivamente un compito relegato a loro, ma condivisa da tutti.

Contestualmente la parrocchia di San Giacomo organizza in via Giordano Bruno, a fianco della storica chiesa, un mercatino a scopo benefico molto seguito, il cui ricavato è destinato a sostenere i bisognosi. Un mercatino della solidarietà è anche organizzato dalle volontarie e dai volontari del Comitato di Cesenatico della Croce Rossa, nella sede di Largo Cappuccini di fronte alla chiesa.

