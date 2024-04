Bancarotta, due condanne. L’intricata vicenda finanziaria iniziò nel 2016

Tre anni e mezzo di reclusione per Maurizio Senni, 53 anni, architetto di Longiano che vive e lavora anche a Londra dove ha preso la residenza, difeso dagli avvocati Alessandro Monteleone di Cesena ed Emanuela Buccheri di Forlì, e due anni e mezzo per il riminese Carlo Caposeno, difeso dall’avvocato Luca Borghesi di Bagnacavallo. I due erano imputati di reati finanziari, fra i quali la bancarotta per distrazione, che avevano portato a un’evasione fiscale per molti milioni di euro. Il pubblico ministero Sara Posa aveva chiesto la condanna di entrambi gli imputati: quattro anni di reclusione per Maurizio Senni, considerata la recidiva, e tre anni per Carlo Caposeno. La sentenza è stata letta ieri alle 19.30, dopo tre ore e mezza di camera di consiglio, dalla presidente del collegio Monica Galassi affiancata dai giudici Ilaria Rosati e Marco De Leva.

Le indagini della guardia di finanza di Cesena che sono alla base del processo partirono da tre denunce presentate nel 2018 da una donna di Rovigo che, insieme al figlio, aveva investito circa mezzo milione di euro nelle società che facevano capo a Maurizio Senni: la Bysell di Forlì che acquistava lotti di merce da fallimenti e poi li rivendeva su internet, e la Lvm che si occupava di brevetti in campo scientifico. Queste aziende erano collegate a una galassia di società a responsabilità limitata con capitale sociale basso e sede in Italia, Inghilterra e in altri paesi. Le società non tenevano alcuna contabilità, non presentavano dichiarazioni dei redditi né dichiarazioni Iva, e quindi non versavano allo Stato tasse e imposte. Un ‘buco’ nei confronti dello Stato di molti milioni di euro.

Il fascicolo giudiziario fu suddiviso in diversi tronconi: alcuni imputati sono stati condannati nel 2020, altri hanno scelto riti alternativi mentre questo processo iniziò nel settembre 2021.

I fatti risalgono al 2016-2017 e portarono alla confisca di beni mobili e immobili per circa 12 milioni di euro. Gli imputati che hanno già definito le loro posizioni attraverso processi con rito ordinario o alternativi sono sette: Matteo Lombardi, condannato complessivamente a 3 anni e 8 mesi di reclusione; Francesco Della Torre, 6 anni e 10 mesi; Paolo Dosi, 1 anno e 6 mesi; Athos Montesi, 4 anni e 1 mese; Roberto Mantani, 1 anno e 11 mesi; Nadia Angelini, 1 anno e 10 mesi. Assolta, invece, Erica Olivi.