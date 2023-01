Banche regionali, le cesenati sono in coda

di Paolo Morelli Il nuovo anno si è aperto con tanti interrogativi per il mondo delle banche di credito cooperativo, che in Romagna ha una presenza particolarmente rilevante. La recente pubblicazione su Milano Finanza della classifica regionale degli istituti di credito locali ha evidenziato le posizioni di forza delle romagnole Bcc ravennate, forlivese e imolese, Bcc Malatestiana e RomagnaBanca, rispettivamente al primo, secondo e quarto posto della graduatoria, mentre Bcc Romagnolo è al 14º e terzultimo posto. Dietro ci sono solo la Popolare Valconca (recentemente commissariata) e la Bcc di Sarsina, quest’ultima solo per le ridotte dimensioni poiché gli indicatori patrimoniali e reddituali sono da podio. La nascita di due raggruppamenti nazionali (da una parte Iccrea, dall’altra Cassa Centrale) che si fanno concorrenza pur senza mostrarlo apertamente ha creato una situazione che in un prossimo futuro probabilmente porterà a ulteriori fusioni. Al gruppo Cassa Centrale fanno capo 71 banche: in Romagna Banca Malatestiana di Rimini, Bcc Romagna Occidentale di Castel Bolognese, Romagnabanca di Savignano sul Rubicone - Bellaria Igea Marina e Banca di credito cooperativo di Sarsina. Al gruppo Iccrea fanno capo 128 istituti: in Romagna Bcc ravennate, forlivese e imolese che ha sede a Faenza, Rivierabanca di Rimini e Bcc Romagnolo...