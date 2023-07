Banchetti delle infermiere a Bagno di Romagna per spiegare stili di vita corretti

"Costruiamo salute-Carrello della salute" è lo slogan di una iniziativa, promossa da Ausl Romagna e Distretto Cesena Valle Savio, in collaborazione col Comune di Bagno di Romagna. Durante la mattina del mercato settimanale a San Piero, le infermiere di Famiglia e Comunità (era presente anche l’assessora alla Salute del Comune di Bagno, Enrica Lazzari, nella foto), hanno accolto sotto il porticato di Via Pascoli, tanti cittadini col "Carrello della Salute", per promuovere sani stili di vita, facendo prevenzione con la misurazione della pressione e della glicemia. Gli operatori sanitari saranno presenti ancora a Bagno di Romagna venerdì mattina 4 agosto, e di nuovo a San Piero mercoledì 9 agosto.

Spiegano Ausl Romagna e Comune di Bagno: "Questo servizio di "Medicina di iniziativa" è già attivo da qualche mese all’interno dell’Ospedale Angioloni di San Piero, per un’educazione sanitaria, promozione della salute fisica, psichica e sociale della famiglia e comunità. II compito delle infermiere di comunità è quello di informare sulle opportunità offerte dai servizi territoriali. Inoltre, monitorano in collaborazione con l’ambulatorio infermieristico di gestione della patologia cronica, l’aderenza terapeutica e segnalano anomalie al medico di medicina generale".

"Infine – proseguono Ausl Romagna e Comune di Bagno di Romagna – prendono in carico gli utenti a media e bassa complessità, sia al domicilio dell’utente, sia intercettando e valutando i bisogni per garantire una pianificazione assistenziale personalizzata. Un’altra attività che portano avanti le infermiere di Famiglia-Comunità è quella di collaborare alla progettazione e attivazione di iniziative di promozione e prevenzione della salute rivolte alla Comunità, che favoriscono la partecipazione attiva". Per informazioni 0543904266, 3394679896.

gi. mo.