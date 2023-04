Banchi e forni in regalo alle associazioni

Arredi scolastici, come banchi e sedie, e diverse altre attrezzature di proprietà del Comune di Cesena torneranno al servizio della comunità per rispondere a bisogni e necessità di enti del terzo settore, associazioni, pubbliche amministrazioni e, più in generale, a soggetti che operano con finalità non lucrative e di interesse generale per il bene della collettività. È questo, in sintesi, l’oggetto dell’avviso pubblico attraverso il quale l’Amministrazione comunale concede i beni che risultano essere inutilizzati e non più funzionali allo svolgimento dei servizi comunali. "Capita spesso – commenta il sindaco Enzo Lattuca – che enti privati e associazioni attive sul territorio chiedano sostegno al Comune in relazione al reperimento di beni e di materiali utili allo svolgimento e alla prosecuzione delle loro attività. A seguito di una specifica richiesta viene a crearsi una vera e propria cultura del riciclo attraverso cui diamo nuova vita a beni un tempo utilizzati nell’ambito scolastico, del sociale, o in uffici pubblici, e che oggi sono conservati in deposito".

L’elenco degli oggetti è lungo: banchi, sedie, attrezzature da cucina, carrelli, mobili self service, scaffali, un forno elettrico per pizza, e vari altri elettrodomestici. I beni oggetto della cessione potrebbero risultare utili ai soggetti che operano sul territorio con finalità non lucrative e di interesse generale per lo svolgimento delle proprie attività e progettualità.

Tutti i soggetti interessati, anche dopo aver preso visione del materiale oggetto dell’operazione di cessione, potranno presentare la propria richiesta entro e non oltre le 13 di martedì 2 maggio seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico.