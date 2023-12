Banco di solidarietà, pacchi di aiuti alimentari per 114 famiglie

Al magazzino del Banco di solidarietà di Cesena Babbo Natale ha incontrato i 120 volontari che stanno distribuendo in questi giorni a 114 famiglie bisognose di Cesena, Cesenatico , Sarsina, Mercato Saraceno, Savignano, Gatteo e Borghi il pacco alimentare natalizio impreziosito dal panettone donato dalla BCC, dalle creme Babbi, dai salumi Del Vecchio, dai surgelati Orogel e da un buono spesa di 100 euro Famila. Come augura Papa Francesco: "La fede nel figlio di Dio fatto uomo in Gesù di Nazareth non ci separa dalla realtà, ma ci permette di cogliere il suo significato più profondo, apre un nuovo modo di vedere e uno spazio nuovo all’esperienza umana di condivisione e amore"