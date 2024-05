Banda ‘Città di Cesena’ domenica in concerto ai Giardini pubblici

Domenica 2 giugno, il tradizionale concerto della banda città di Cesena avrà luogo dalle ore 17 ai Giardini pubblici. Dopo il saluto del sindaco Enzo Lattuca, la banda musicale eseguirà, in apertura, l’“Inno di Mameli”, e a seguire: “Marathon mars” di Johan Wichers; “Nabucco Ouverture” di Giuseppe Verdi; “Fantasy from Turandot” di Giacomo Puccini; “Inno alla gioia” di Ludwig Van Beethoven; “Life is beautiful”di Nicola Piovani; “Virginia” di Jacob De Haan; “Once Upon A Time in America” di Ennio Morricone; “The Mask of Zorro” di James Horner; e “American Graffiti” di Naohiro Iwai.