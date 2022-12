Banda di babbi Natale dona pacchi di bontà

di Giacomo Mascellani

La Banda dei Babbi Natale ha colpito ancora. Un nutrito gruppo di volontarie e volontari, nei giorni scorsi si è attivato sul territorio di Villamarina di Cesenatico e Gatteo a Mare, per raccogliere generi alimentari, panettoni e prodotti tipici natalizi. Il bilancio è molto buono, tant’è che sono stati riempiti tutti gli scaffali del deposito della Caritas legata alla parrocchia a cui fanno riferimento le due frazioni.

I cittadini, i commercianti e gli esercenti della zona sono stati molto generosi ed anche attenti nel donare, in quanto, per aiutare a sostenere le famiglie bisognose e a bassissimo reddito, hanno consegnato ai Babbi Natale pochi panettoni, ma molti alimenti a lunga conservazione, in particolare cibo in scatola, come tonno, confezioni di pasta, latte, bottiglie d’olio, caffè, zucchero, farina, legumi e altri prodotti utili a sfamare le famiglie. Nella prima giornata sono stati impiegati quindici volontari e nella seconda ben venticinque. Per dare un segno di vicinanza e di apprezzamento, oltre ad un sostegno morale a queste persone che spendono il loro tempo libero per aiutare il prossimo, il sindaco di Gatteo Roberto Pari ha voluto incontrare la ’Banda’ di cui fanno parte anche volti molto noti nell’ambiente parrocchiale, come Antonio Amadori. Anche i figli di quest’ultimo hanno allietato la due giorni di raccolta, con Luca Amadori che ha fatto il dj e il più piccolo Alan Amadori che ha fatto da vocalist assieme ad Andrea Bazzocchi che è stato lo speaker per una giornata.

"Il lavoro dei volontari è stato encomiabile - dice orgoglioso Antonio Amadori -, si tratta probabilmente della raccolta più importante effettuata in inverno sul nostro territorio. Sono tante le famiglie in difficoltà e noi nella zona di Villamarina di Cesenatico e Gatteo a Mare, con la Caritas ne seguiamo una trentina. Sono tante le realtà del territorio che ci sostengono: come la pasticceria Gasperoni di Cesenatico, la Dolciaria Dalba, la Dolciaria Stefi, l’associazione Uniti per Gatteo che ha donato migliaia di caramelle e ha offerto molti prodotti; e poi ci sono il bar Christian, il bar Flair di Gatteo Mare ed il Roxy Bar di Villamarina. Grazie agli sponsor abbiamo a disposizione un furgone, il carburante e materiale vario, che ci consentono di fare beneficenza a costo zero; questo significa che riusciamo a donare tutto ciò che raccogliamo senza dover consumare altre risorse".

Amadori sottolinea il delicato momento che stanno vivendo molte persone: "La pandemia prima, e poi i rincari dei prodotti e delle bollette di luce e gas dovuti alla guerra in Ucraina, hanno messo in ginocchio le famiglie che già facevano fatica a sbarcare il lunario. Ci sono tante donne e tanti uomini e anche bambini e ragazzini in difficoltà. Le scorte della nostra Caritas erano quasi a zero e noi volontari siamo molto contenti di aver riempito il magazzino. Oltre ai prodotti alimentari e di prima necessità, abbiamo raccolto anche 500 euro che saranno destinati ad aiutare le famiglie a pagare spese e bollette degli indigenti".

Il morale della banda è alle stelle: "La buona riuscita della manifestazione, grazie anche al sostegno di don Mirco Bianchi - conclude Antonio Amadori -, ci consente di vedere il futuro con ottimismo, e speriamo di poter continuare ad aiutare le famiglie che stiamo seguendo in questi momenti difficili, che purtroppo non sono di festa per tutti".