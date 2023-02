Bandi pubblici per finanziare cultura e turismo

Emessi dal Comune di Bagno di Romagna tre bandi pubblici per finanziare, con un budget complessivo di 25.000 euro, manifestazioni ed eventi a rilevanza turistica, culturale e sportiva. A dare comunicazione della pubblicazione dei predetti avvisi pubblici è il sindaco del Comune termale d’Alto Savio, Marco Baccini, che poi così prosegue: "Ricordo che si tratta di una delle iniziative che l’Amministrazione propone ogni anno per sostenere il settore dell’associazionismo e della partecipazione attiva del Comune, cercando di valorizzare l’importante e pregevole lavoro che ogni ente svolge per la vitalità e l’attrattività del tessuto socio-economico e della Comunità locale. Un budget particolarmente importante per il settore dell’associazionismo comunale, che si somma allo stanziamento per contributi istituzionali a favore delle Pro Loco attive, della Banda musicale Santa Cecilia, oltre agli altri finanziamenti al settore del turismo finanziati con i proventi derivanti della tassa di soggiorno". In sintesi, queste le caratteristiche ed i budget riconosciuti a ciascun bando.

1 - Bando Turismo. Finalità promozione e sostegno di manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, di intrattenimento turistico e pubblico spettacoli, a forte valenza turistica. Budget: 20.000 euro, che andrà distribuito ai vari proponenti in base alla graduatoria finale, con un contributo che non potrà comunque essere superiore al 50% del bilancio complessivo dell’iniziativa. Destinatari del bando sono associazioni, cooperative, associazioni e società sportive.

2 - Bando Cultura. Finalità promozione e sostegno di manifestazioni ed eventi rilevanti per la tradizione e la cultura locale. Budget 2.500 euro, che andrà distribuito ai vari proponenti in base alla graduatoria finale, con un contributo che non potrà comunque essere superiore al 50% del bilancio complessivo dell’iniziativa. Destinatari del bando associazioni, cooperative e società sportive.

3 - Bando Sport. Finalità promozione e sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi di rilevanza per la comunità territoriale. Budget 2.500 euro, che andrà distribuito ai vari proponenti in base alla graduatoria finale, con un contributo che non potrà comunque essere superiore al 50% del bilancio complessivo dell’iniziativa. Destinatari del bando associazioni, cooperative, associazioni e società sportive. Le domande di contributo dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 13,00 di venerdì 3 marzo 2023.

Gilberto Mosconi