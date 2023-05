Bandiera blu sul nuovo waterfront

di Ermanno Pasolini

Inaugurato a San Mauro Mare in piazza Cesare Battisti il nuovo Waterfront. L’intervento di riqualificazione del fronte mare in via Ruggero Pascoli è stato realizzato con i contributi della Regione Emilia Romagna di un milione 818mila euro, Hera con 229mila euro e 980mila euro dall’amministrazioine comunale di San Mauro Pascoli. Di questi un milione di euro viene speso per il nuovo palazzo del turismo che porta così la spesa totale a tre milioni e 50mila euro. Un anno fa era stato inaugurato il lungomare a est della piazza in via Caterina Allocatelli Vincenzi. Così tutto il lungomare adesso porta i nomi dei genitori del poeta Giovanni Pascoli: a est mamma Caterina Allocatelli Vincenzi e a ovest della piazza Battisti Ruggero Pascoli. A seguire c’è stata l’esibizione del complesso bandistico "Amici della musica" di San Mauro Pascoli e a fine cerimonia è stato un ricchissimo rinfresco dell’osteria Marebianco. Ha detto la sindaca Luciana Garbuglia: "Oggi siamo qui per festeggiare la fine di un grande lavoro. Ma ero indecisa se farlo o meno in un momento così tragico e mi sono consultata con le mie colleghe di collina, Sogliano al Rubicone e Roncofreddo e loro mi hanno detto che bisogna rinascere e deve essere lanciato il turismo e fare in modo che venga tanta gente. Oggi consegniamo anche la Bandiera Blu ai nostri bagnini e il prossimo anno avremo il wifi libero su tutta la costa. Ringrazio la Regione perchè ci è sempre al fianco e noi cerchiamo di attirare sempre più turisti".

Ha continuato Filippo Giovannini presidente dell’Unione dei Comuni del Rubicone: "Abbiamo condiviso questa decisione perchè parlare di turismo a San Mauro Mare significa aiutare anche la collina". Ha continuato Andrea Corsini assessore regionale al turismo: "Non c’è soddisfazione maggiore di quella di vedere completate queste opere che valorizzano la località turistica di San Mauro Mare. Tra qualche settimana vedremo le nostre bellissime località piene di turisti e questo ci incoraggia a fare sempre di più e meglio". Poi il presidente Stefano Bonaccini: "Ci tenevo a venire oggi perchè abbiamo bisogno di reagire anche se abbiamo 380 frane attive, 750 strade interrotte, alcuni comuni divisi a metà. Servirà un miliardo di euro per sistemare tutti gli smottamenti. Stiamo cercando di fare il possibile per affrontare l’emergenza, ma vogliamo dire a tutto il mondo che si può e si deve venire in Romagna a fare le vacanze perchè non c’è località al mondo dove si possa trovare un’accoglienza e una ospitalità come qui da noi. A dicembre scorso abbiamo raggiunto 60 milioni di presenze turistiche in riviera, come prima della pandemia. Vogliamo tornare come prima".