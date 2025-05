Bandiere palestinesi per Gaza: "A fianco delle vittime civili"

Le bandiere della Palestina sventoleranno oggi in piazza del Popolo per la manifestazione "contro il genocidio in corso a Gaza" indetta un nutrito gruppo di associazoni e organizzazioni sociali e politiche (dall’Anpi all’Arci, dal Pd al M5S, Rifondazione e Sinistra Italiana). Gli organizzatori chiedono di esibire le bandiere della Palestina "sulle spalle, dai balconi, negli spazi pubblici". "Quelle bandiere che in Italia vengono rimosse perché ‘fuori luogo’ – proseguono gli organizzatori – . Quelle stesse bandiere che in ogni angolo del mondo continuano a rappresentare la resistenza a un sistema di oppressione spregevole, un popolo che chiede giustizia e liberazione dall’occupazione sionista".

I promotori invitano anche a una mobilitazione alternativa, ma sempre di forte significato simbolico per ricordare le vittime civili: "Chi lo desiderasse (o chi non ha una bandiera palestinese) può portare un lenzuolo bianco, un sudario, come segno di lutto e pietà. La nostra iniziativa si pone infatti in completa continuità con l’appello ‘Sudari bianchi’ per Gaza".

Durissima la replica alle motivazioni della manifestazioni da parte di Antonella Celletti, ex consigliera comunale della Lega e rappresentante dell’associazione di Amicizia Italia-Israele. "Non c’è in corso nessun genocidio a Gaza afferma Celletti – Ogni informazione da Gaza, anche quella sul numero dei morti smentito da documenti ufficiali, arriva da Hamas e dalla propaganda dei media propal. Ci sono testimonianze inoppugnabili di finti morti e di scene coreografiche allestite ad arte per diffondere immagini per impietosire gli animi sensibili di chi, al contrario, in Italia, non si cura dei bambini israeliani costretti a correre di giorno e di notte nei rifugi quando suonano le sirene del pericolo ’razzi’ lanciati regolarmente da Gaza o dal confine libanese".

Celletti accusa le sinistre di essersi già dimenticate "dell’attacco a Israele del 7 ottobre da parte di Hamas, con i civili gazawi complici e festanti, con i bambini ebrei bruciati nei forni di casa o sgozzati davanti ai genitori (poi uccisi anch’essi). E non vedono neppure i continui atti terroristici perpetrati contro civili da arabi palestinesi". "A fomentare ancora l’odio antisemita e anti-israeliano – prosegue – sono sempre loro, i violenti propal, le cellule palestinesi e dell’islamismo politico in Italia e le sinistre".

re.ce.