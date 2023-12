Bandini in concerto al Noi Lounge

Ellade Bandini in riviera apre una tre giorni di concerti. Il musicista che viene considerato la leggenda italiana della batteria, si esibirà in concerto domani sera alle 21.30 al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. L’artista ha pubblicato oltre 200 dischi con i grandi nomi della musica italiana, suonando dal vivo in concerto con Fabrizio De André e Francesco Guccini, incidendo con Mina, Paolo Conte, Zucchero, Edoardo Bennato, Roberto Vecchioni, Fabio Concato, Angelo Branduardi, Vinicio Capossela e molti altri. Bandini è stato protagonista anche nel piccolo e grande schermo, suonando la batteria per la Carrà di Rumore in tv ed eseguendo il rullo di tamburi che precede il colpo di cannone nella scena circense del Secondo tragico Fantozzi. Al concerto di domani sera sarà affiancato da Gabriele Zanchini al pianoforte, Tiziano Negrello al contrabbasso, Alessandro Fariselli al sassofono e Massimo Morganti al trombone. Venerdì sera alle 22 saliranno sul palco i Funk Trop, per un evento in cui la musica si sposa con il cabaret, all’insegna del divertimento; la formazione è composta da Marco Lazzarini al sax, Christian Rossi al basso tuba e Giuseppe Satanassi al trombone e regia. Sabato sera, sempre alle 22, tornano i Montefiori Cocktail, l’icona di quello che è stato definito il movimento musicale Lounge internazionale e tra grandi ispiratori di exotique nell’anno della sua nascita nel 2001. L’ingresso per assistere ai concerti costa 19 euro incluso un drink. La prenotazione è obbligatoria al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club.

Giacomo Mascellani