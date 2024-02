Bando comunale per assegnare quattro alloggi

Il Comune di Cesena ha aperto un bando pubblico per l’assegnazione in locazione di quattro appartamenti di edilizia residenziale sociale (a canone agevolato) interni al complesso di via Parini, alla Fiorita, idonei ad ospitare da un minimo di 3 ad un massimo di 4 persone. Possono presentare domanda di assegnazione tutti i nuclei familiari residenti in uno dei Comuni dell’Unione Valle Savio in possesso dei requisiti indicati nel Bando pubblicato dal settore Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle Savio. "L’emergenza abitativa – commenta l’assessora ai servizi sociali Carmelina Labruzzo –rappresenta sempre più un problema per le famiglie con fasce di reddito più basse, ma anche tra coloro che presentano una situazione economica medio-alta".