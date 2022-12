Bando di 150mila euro per le telecamere

In città proseguono i lavori di posa della fibra ottica. Con lo scopo di rendere funzionanti i sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe, ora serve procedere con l’installazione delle telecamere.

A questo proposito, al fine di proseguire con il completamento della rete e di richiedere un finanziamento di 150 mila euro al bando pubblicato dal Ministero dell’Interno, la Giunta comunale di Cesena ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ’Metropolitan Area Network e Videosorveglianza – 2° lotto – Stralcio B Opere Impiantistiche e Informatiche’ per un importo complessivo di 500 mila euro per la realizzazione di: 68 punti di controllo telecamere di videosorveglianza, 23 accessi di lettura targhe nelle aree strategiche, controllo degli ingressi sull’E45 zona Diegaro e Borgo Paglia, connettività agli edifici pubblici e potenziamento del data center alla polizia locale per la gestione della rete cittadina.