Bando di 15mila euro per le edicole: "Presidio culturale per il territorio"

Il Comune aiuta i titolari delle edicole. In un momento delicato per quotidiani e periodici in formato cartaceo, la giunta ha approvato il bando per la concessione a fondo perduto, in favore di edicole in chioschi, di un importo di 15mila euro. L’amministrazione vuole supportare in questo modo le attività commerciali, con attenzione agli esercizi di vicinato, considerati la spina dorsale importante dell’economia cittadina. Le edicole in particolare sono un punto di riferimento e di aggregazione per la cittadinanza e rappresentano un presidio anche come riferimento culturale. Potranno accedere al bando le imprese che gestiscono edicole nel territorio del Comune di Cesenatico con attività prevalente, quindi non meno del 70 per cento, di vendita giornali, riviste e affini, esclusivamente in chiosco. Il contributo è a fondo perduto va da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 2.000 euro, che verrà stabilito in base al numero di domande ammesse. Le imprese richiedenti devono essere attive alla data di pubblicazione dell’avviso. Le domande dovranno essere presentate entro le 13 di mercoledì 5 febbraio, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune di Cesenatico e spedendo la documentazione via pec a cesenatico@cert.provincia.fc.it.

Il vicesindaco Lorena Fantozzi (nella foto) esprime vicinanza alla categoria: "Le edicole sono un vero e proprio presidio culturale per il territorio e un punto di aggregazione importante. Questo bando vuole provare a sostenerle in quanto sono una ricchezza che dobbiamo preservare e aiutare".

g.m.