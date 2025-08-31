Bando di nuovo deserto, l’ospedale resta senza bar

Da domani, 1° settembre, bar chiuso all’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno, per sospensione temporanea dell’attività. Lo comunica l’Ausl della Romagna: "Tale sospensione si è resa necessaria in seguito agli esiti delle procedure pubblicate per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’esercizio bar con annessa vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, rivendita di giornali e riviste e servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande e generi alimentari. Sia nelle due procedure pubblicate nel corso dell’anno 2024 che in quella del 2025, nessuna domanda di interesse è stata presentata da potenziali gestori e dal gestore attuale. Per garantire la disponibilità di bevande, acqua e merendine a operatori e utenti, saranno installati due distributori al piano terra, vicino al punto informativo, già a partire da domani, lunedì mattina". "Dopo i diversi tentativi già percorsi – informa, a conclusione, l’Ausl della Romagna – l’azienda intende utilizzare questo periodo di sospensione per valutare la possibilità di riproporre una nuova procedura di affidamento del servizio. Qualora vi saranno esiti positivi, sarà possibile riattivare prontamente il servizio bar per gli utenti e gli operatori della struttura". "Non si tratta della cessazione di un servizio ospedaliero – dice il sindaco Enrico Spighi –, ma è egualmente importante per gli operatori, ospiti, utenti, per cui riteniamo sia un servizio da mantenere. La prossima settimana ci sarà un incontro all’Ausl Romagna, per esaminare la situazione ed elaborare eventualmente un futuro bando".

Gilberto Mosconi