Bando Eventi anche per il 2025. Introdotto il punteggio di merito

Anche per il 2025, l’amministrazione comunale di Bagno ha approvato il provvedimento per riproporre il Bando Eventi, uno strumento che consente agli enti del Terzo settore di presentare le proprie proposte e ottenere finanziamenti per iniziative legate a turismo, sport e cultura. La novità principale di quest’anno riguarda l’introduzione di un punteggio di merito aggiuntivo per i progetti che dimostreranno particolare attenzione all’accessibilità. Saranno premiate, infatti, le azioni specifiche volte a rendere le iniziative fruibili anche da persone con diverse forme di disabilità. Sono confermati i budget per ciascuna tipologia di bando: 2.500 euro per il bando cultura, 2.500 euro per il bando sport e 20.000 euro per il bando turismo. Per quest’ultimo la novità è l’attribuzione di 20 punti aggiuntivi ai progetti che valorizzeranno l’attrattività dell’intero territorio di Bagno durante il periodo natalizio 2025. Un’altra novità, che coinvolge tutti e tre i bandi, riguarda la tempistica per la comunicazione degli eventi, oltre a precise scadenze obbligatorie.

"Il Bando Eventi – sottolinea il sindaco Enrico Spighi (nella foto) – rappresenta una iniziativa che portiamo avanti da diversi anni, con l’obiettivo di garantire trasparenza e inclusione. Gli eventi rappresentano l’anima vitale di Bagno, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare le nostre eccellenze".

"Abbiamo confermato con grande entusiasmo il Bando Eventi – dice l’assessore Lusini – perché riteniamo sia uno strumento democratico e imparziale, che premia coloro che si organizzano per tempo. Il nostro obiettivo è quello di avere entro la fine di marzo un calendario eventi ben strutturato".

gi. mo.