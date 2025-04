Bando per 48 nuovi tombini

L’amministrazione di Sarsina intende procedere all’assegnazione in prevendita di 48 loculi di nuova costruzione nel cimitero del capoluogo. Ogni richiedente potrà presentare istanza di assegnazione per un massimo di due loculi da destinarsi al richiedente e/o ad un proprio congiunto. Gli interessati possono presentare domanda attraverso un modello predisposto disponibile in forma cartacea presso l’ufficio segreteria del Comune di Sarsina che potrà essere consegnata entro le 13,30 del 30 aprile. Al momento dell’assegnazione dei tombini in prevendita il richiedente deve procedere al versamento della quota di acconto pari al 50% dell’importo della concessione, la cui durata è di 80 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di concessione, sulla base delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 23 gennaio scorso.