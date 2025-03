Bando per l’affidamento dell’organizzazione della rassegna estiva ‘Piazze di Cinema’

Il Comune ha avviato l’iter amministrativo per l’affidamento biennale (2025-2026) del servizio di organizzazione, direzione artistica e comunicazione del festival ‘Piazze di Cinema’. "Come confermato dall’ultima edizione – commenta l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – ‘Piazze di Cinema’ è un festival molto atteso e apprezzato dai cesenati e da tutti gli appassionati del grande schermo. Nel corso delle dodici serate di programmazione 2024 sono stati oltre 6 mila gli spettatori che hanno preso parte alle numerose proiezioni, aperitivi con gli attori, mostre fotografiche. Si tratta di un’iniziativa importante anche perché rende il cinema alla portata di tutti, grazie alla scelta di luoghi all’aperto e in gran parte ad accesso gratuito che, di volta in volta, si trasformano in vere e proprie sale cinematografiche capaci di accogliere centinaia di spettatori". "Nello specifico, il bando pubblicato ieri riguarda il servizio di organizzazione, direzione artistica e comunicazione, e prevede una particolare attenzione per le attività di programmazione e promozione, al fine di confermare l’alta qualità delle ultime edizioni". Sarà possibile presentare la propria proposta entro lunedì 31 marzo, alle ore 13.