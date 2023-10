Bando regionale per la pesca sostenibile

Il nuovo partenariato costituito in Associazione temporanea di scopo ’Gruppo di Azione Locale della Pesca e Acquacoltura Costa dell’Emilia-Romagna’, formato da 30 rappresentanti di enti pubblici, parti economiche e sociali, centri di ricerca e università, ha approvato la strategia di sviluppo locale su obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il progetto è candidato ad un bando della Regione per la crescita di un’economia blu sostenibile nelle aree costiere e per promuovere lo sviluppo di pesca e acquacoltura.