Bar Amor ‘in pausa’ "Riapriremo a marzo trasformandoci in un ristorante"

di Andrea Alessandrini Da metà gennaio nel cuore della città è chiuso il bar Amor, ma i titolari assicurano che riaprirà a marzo. Tuttavia l’intervallo di prolungata chiusura è stato notato non solo dai clienti, visto che si tratta di un pubblico esercizio storico della città - il vecchio, glorioso bar Roma che negli anni ’70 e ’80 raggiunse il maggior splendore - il quale dopo quasi tre anni di chiusura aveva riaperto nell’aprile del 2019 in galleria Oir, che cinge un lato di piazza della Libertà con la nuova gestione di Matteo Cieri, abruzzese, e Sara Alessandri, cesenate di Ronta, provenienti da una esperienza professionale in Australia dove si erano brillantemente occupati di food&beverage. Il rilancio del bar Amor (Roma al contrario) era stato anche un passaggio fondamentale del ripopolamento di piazza della Libertà, svuotatasi durante i lunghi anni dei lavori di ristrutturazione. "Siamo chiusi - spiega il titolare Matteo Ceri - perché abbiamo scelto di concentrare in nostri sforzi sulle pratiche per trasformare il bar in ristorante, mantenendo peraltro anche l’esercizio pubblico, e visto che in questo periodo con iI caro costi dell’energia e delle materie prime si perde quasi meno a star chiusi che a mantenersi aperti, abbiamo deciso...