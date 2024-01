Bar Cheers chiude bottega: "Domenica ultimo giorno"

Un altro locale pubblico che chiude (almeno per ora) i battenti. È lo storico Bar Cheers di Via Battisti a San Piero in Bagno, dopo oltre 30 anni di attività da parte degli attuali gestori. Un locale che di decenni alle spalle ne ha molti di più, considerata anche la precedente e altrettanto storica gestione Cristofaroni che tutti chiamavano Bar Biciarino. Scrive in un post, sul sito web del Comune, il sindaco Marco Baccini: "Domenica pomeriggio 7 gennaio sono andato al Bar Cheers a salutare Rita, Lorena, Giuliano e Claudio Mescolini, insieme ad Emma, che domenica sera cesseranno la loro attività di gestione del bar. Ho portato il saluto della nostra Comunità ed il nostro ringraziamento per il servizio che hanno fornito nel corso di 31 anni negli storici locali di Biciarino, poi diventato Cheers con l’inizio della gestione della Famiglia Mescolini".

"Una lunga attività, quella del Cheers – aggiunge poi Baccini – che ha visto il passaggio di intere generazioni di cittadini, cui è sempre stato fornito un servizio di qualità, con competenza e anche con quotidiana serenità. Nell’auspicio che qualche interessato voglia prendere la gestione di questo storico bar e segnare un’altra pagina di storia della nostra comunità, oggi ringraziamo e salutiamo con affetto Giuliano, Claudio, Lorena e Rita". Dopo la comunicazione del sindaco, ben presto sono stati postati numerosi commenti da parte di cittadini. Commenti di sentito ringraziamento ai gestori e nel contempo di forte rammarico per la chiusura, con la speranza che qualcuno raccolga il testimone e riprenda in mano il locale, che per tante persone ha rappresentato un pezzo di storia.

Gilberto Mosconi