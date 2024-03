Bar e ristoranti: manca il personale

Quale è lo stato di salute dei pubblici esercizi? I numeri raccontano che bar e ristoranti sono in salute, ma che dall’altro lato - soprattutto i secondi - hanno difficoltà a reperire la forza lavoro. "Quello dei pubblici servizi è un settore che offre grandi opportunità, con performance positive, come non si stancano di segnalarci i nostri associati – dice Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio –. L’altro lato della medaglia riguarda però le difficoltà nel trovare i lavoratori che il settore sconta". "Alcuni mesi fa – continua Zattini – utilizzammo il termine ’paradossale’ per commentare questi numeri diffusi dalla Camera di commercio: nel 2022 in provincia di Forlì-Cesena le dimissioni nei rapporti di lavoro sono state 16.559, +11,6% rispetto all’anno precedente. Numeri che includevano anche il segmento dei pubblici esercizi". "Purtroppo – continua Zattini – c’è la tendenza a rifiutare il lavoro serale e festivo. C’è chi preferisce, o vorrei dire, preferiva, dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza da parte del Governo, rinunciare a un salario certo restando a casa sul divano". Dal canto suo l’associazione di categoria ha presentato nel maggio dello scorso anno Job&Workers, il portale online per incrociare domanda e offerta di lavoro nel settore dei pubblici esercizi. L’iniziativa nasce dalla necessità di rispondere alla carenza di personale che, in linea con le tendenze che si verificano su tutto il territorio nazionale, colpisce anche la provincia di Forlì-Cesena: con circa 14mila addetti attualmente impiegati nelle imprese del turismo e della ristorazione, il fabbisogno di personale ammonta al 25%, una percentuale che sale fino al 40% durante l’alta stagione. Ascom mette inoltre a disposizione sia di inoccupati che di occupati desiderosi di dare una svolta professionale alla loro vita diversi pacchetti formativi.