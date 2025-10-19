Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaBarbablù festeggia con laboratori e mostre
19 ott 2025
ANNAMARIA SENNI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Barbablù festeggia con laboratori e mostre

Barbablù festeggia con laboratori e mostre

Sabato prossimo l’Associazione Culturale Barbablù festeggia 20 anni di attività con una festa alla Biblioteca Malatestiana. Fondata nel 2005...

Sabato prossimo l’Associazione Culturale Barbablù festeggia 20 anni di attività con una festa alla Biblioteca Malatestiana. Fondata nel 2005...

Sabato prossimo l’Associazione Culturale Barbablù festeggia 20 anni di attività con una festa alla Biblioteca Malatestiana. Fondata nel 2005...

Sabato prossimo l’Associazione Culturale Barbablù festeggia 20 anni di attività con una festa alla Biblioteca Malatestiana. Fondata nel 2005 da Elisa Rocchi, questa realtà cittadina è cresciuta nel tempo, grazie alla capacità di fare rete e attivare collaborazioni, trasformandosi in un grande incubatore di energia creativa: da piccoli laboratori a progetti strutturati, passando per eventi che uniscono cultura e sociale.

"L’associazione Barbablù – commenta l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – da due decenni rappresenta per Cesena una ricca fucina di idee e di attività, ed è per il Comune una preziosa alleata nella nostra missione di avviamento e promozione della lettura, con particolare riferimento a bambini e ragazzi. Per questo, tra le sedi che in questi anni hanno ospitato le iniziative dell’associazione, troviamo – e continueremo convintamente a trovare – la Biblioteca Malatestiana, luogo principe della lettura in città. A Barbablù dobbiamo inoltre la bellissima esperienza di ‘Cesena Comics’, che ha portato in auge anche da noi l’arte del fumetto. Siamo dunque grati a Elisa e alla sua banda, e felici di prendere parte a questa festa, in vista di nuovi progetti comuni".

"Come si festeggia un compleanno così importante? Insieme alla città! – commenta la presidente dell’associazione Elisa Rocchi – Abbiamo pensato di attivare un pomeriggio a base di laboratori per giocare ancora una volta a inventare storie".

A partire dalle ore 16 tre laboratori aspettano i più piccoli per creare personaggi, costruire caleidoscopi o dar vita a interi universi. Un assaggio di quello che l’associazione propone durante i corsi annuali unendo libertà creativa a storytelling. I laboratori si rivolgono a un numero limitato di partecipanti (età consigliata 6-10 anni): occorre riservare un posto scrivendo a iscrizioni.barbablu@gmail.com.

Non solo opportunità di costruire ma anche occasioni di ascolto: il compleanno di Barbablù è un ottimo momento per ascoltare storie. Si comincia alle ore 16 con Elisa Rocchi e si prosegue alle ore 17 con l’illustratrice Premio Andersen Marianna Balducci, super ospite del pomeriggio. I lettori e le lettrici più grandi, alle ore 18, potranno scoprire “Gregor l’Apprendista”, il nuovo libro di Francesco Ramilli. Al piano terra, all’ingresso della Biblioteca venti disegnatori e disegnatrici hanno interpretato Barbablù e il lavoro dell’associazione donando altrettante illustrazioni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata