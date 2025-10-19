Barbablù festeggia con laboratori e mostre

Sabato prossimo l’Associazione Culturale Barbablù festeggia 20 anni di attività con una festa alla Biblioteca Malatestiana. Fondata nel 2005 da Elisa Rocchi, questa realtà cittadina è cresciuta nel tempo, grazie alla capacità di fare rete e attivare collaborazioni, trasformandosi in un grande incubatore di energia creativa: da piccoli laboratori a progetti strutturati, passando per eventi che uniscono cultura e sociale.

"L’associazione Barbablù – commenta l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – da due decenni rappresenta per Cesena una ricca fucina di idee e di attività, ed è per il Comune una preziosa alleata nella nostra missione di avviamento e promozione della lettura, con particolare riferimento a bambini e ragazzi. Per questo, tra le sedi che in questi anni hanno ospitato le iniziative dell’associazione, troviamo – e continueremo convintamente a trovare – la Biblioteca Malatestiana, luogo principe della lettura in città. A Barbablù dobbiamo inoltre la bellissima esperienza di ‘Cesena Comics’, che ha portato in auge anche da noi l’arte del fumetto. Siamo dunque grati a Elisa e alla sua banda, e felici di prendere parte a questa festa, in vista di nuovi progetti comuni".

"Come si festeggia un compleanno così importante? Insieme alla città! – commenta la presidente dell’associazione Elisa Rocchi – Abbiamo pensato di attivare un pomeriggio a base di laboratori per giocare ancora una volta a inventare storie".

A partire dalle ore 16 tre laboratori aspettano i più piccoli per creare personaggi, costruire caleidoscopi o dar vita a interi universi. Un assaggio di quello che l’associazione propone durante i corsi annuali unendo libertà creativa a storytelling. I laboratori si rivolgono a un numero limitato di partecipanti (età consigliata 6-10 anni): occorre riservare un posto scrivendo a iscrizioni.barbablu@gmail.com.

Non solo opportunità di costruire ma anche occasioni di ascolto: il compleanno di Barbablù è un ottimo momento per ascoltare storie. Si comincia alle ore 16 con Elisa Rocchi e si prosegue alle ore 17 con l’illustratrice Premio Andersen Marianna Balducci, super ospite del pomeriggio. I lettori e le lettrici più grandi, alle ore 18, potranno scoprire “Gregor l’Apprendista”, il nuovo libro di Francesco Ramilli. Al piano terra, all’ingresso della Biblioteca venti disegnatori e disegnatrici hanno interpretato Barbablù e il lavoro dell’associazione donando altrettante illustrazioni.