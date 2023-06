Barbascura X apre Ribalta Marea Tra sesso, bizzarrie e tradimenti

Domani apre il calendario dell’edizione 2023 di Ribalta Marea, la rassegna estiva di Cesenatico. A fare da apripista è Barbascura X, il noto youtuber con oltre 870mila iscritti, che nell’arena di Ribalta Marea presenterà l’unica data in Emilia-Romagna del suo spettacolo "Amore bestiale". La presentazione dello spettacolo non lascia spazio a dubbi, perchè secondo lo stesso protagonista "Amore bestiale" racchiude tutto quello che non vogliamo sapere sul sesso e che ignoriamo di temere. Un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale. Bizzarrie, acrobazie, passioni e tradimenti raccontati rigorosamente male. Il satiratore scientifico Barbascura X ci tiene a ricordare che, nonostante i suoi gusti opinabili nella scelta degli spettacoli, ha un dottorato in chimica quindi ritiene di non poter essere giudicato. Nella vita questo personaggio ha molteplici attività, è divulgatore scientifico, scrittore, autore, performer teatrale, cantautore e youtuber. Originario di Taranto, è considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web ed è il primo come numero di follower; la sua rubrica principale è Scienza Brutta, in cui affronta i temi della natura con la satira. Tre anni fa ha anche vinto il Premio nazionale di Divulgazione scientifica "Giancarlo Dosi", con il libro "Il genio non esiste (e a volte è un idiota)". L’evento è sold out, tuttavia qualche biglietto potrebbe liberarsi all’ultimo minuto e pertanto la biglietteria del Teatro all’Aperto sabato aprirà regolarmente alle 19.30. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e Teatro del Comune in via Armellini sul porto canale dove c’è il Museo della Marineria, oppure telefonare allo 0547 79274 dalle 10 del mattino a mezzogiorno dal lunedì al venerdì, o scrivere a teatrocomunalecesenatico.it [email protected]

Il successivo appuntamento di Ribalta Marea 2023 è invece in calendario venerdì 14 luglio, quando sul palco dell’arena salirà Niccolo Fabi per una tappa del suo "SoloTour 2023". Sarà l’occasione per conoscere meglio e vedere dal vivo un artista che ha iniziato la carriera nel ’97 e ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, immergendosi nelle sue canzoni, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità. Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio e due raccolte ufficiali, Fabi ha vinto due volte la Targa Tenco per il "Miglior disco in assoluto". Ii biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.

Giacomo Mascellani