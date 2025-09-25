Barbero tiene a battesimo ‘Agorà’. Tre giorni di conferenze e dibattiti

"Se volessi fare un regalo ad un figlio gli augurerei di venire ad abitare a Cesena". Si conquista subito la simpatia della platea cesenate, venuta ad assistere alla presentazione del multiforme Agorà Festival, l’editore Giuseppe Laterza. "Un posto meraviglioso - rincara - con potenzialità straordinarie e luoghi dove si entra con timore reverenziale". Un assist assai gradito per la nostra città che, per la prima volta, come evidenzia il sindaco Enzo Lattuca, "con questa iniziativa entra di diritto nelle rotte culturali nazionale". C’è aria di grande soddisfazione intorno all’intensissimo programma di Agorà Festival, "nutrimento al bisogno di partecipazione, atto di comunità per la conoscenza", che si dispiegherà con iniziative di altissima qualità ("Perché non c’è bisogno di abbassare la qualità per rendere fruibile la cultura" come dice l’assessora regionale Gessica Allegni) dal 24 al 26 ottobre tra Bonci, Palazzo del Ridotto e Biblioteca Malatestiana. Sarà una grande piazza delle idee, spiegano i curatori, in cui indagare attraverso le testimonianze di esperti e pensatori, le "Fragilità", parola che descrive il tempo in cui viviamo, al cospetto delle "Sfide del presente".

E dove accendere un faro per meglio capire ciò che ci circonda e renderci capaci di guardare al futuro? "Nel contesto che ci sta addosso - risponde l’editore Laterza - ossia la famiglia, la città, il lavoro e il mondo, come se indossassimo un occhiale multifocale, capace di farci vedere il vicino e il lontano". Ed ecco che Agorà, per meglio indicare gli appuntamenti, ha diviso l’intensissimo programma delle tre giornate i 10 format che puntano l’obiettivo sulla "Storia", sulle "Parole pericolose", sulle "Interviste", sulla "Forza delle idee", sui "Dialoghi", sui "Confronti", sul "Pro e Contro", sulla "Scena", sulle "Cose dell’altro mondo", e a, infine all’ "Orizzonte". Il parterre degli ospiti è ben rappresentato e di grande prestigio. Si parte sabato 24 alle 15,30 con l’inaugurazione, presenti il presidente della Regione De Pascale, il sindaco Lattuca, gli assessori Allegni e Acerbi, l’editore Laterza, più la vasta platea delle aziende che ha supportato l’iniziativa. Ma, subito dopo, ecco la guest star: Alessandro Barbero con la sua lectio "1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale". E’ l’unico evento a cui occorre prenotarsi. Tra i nomi che non mancheranno di attrarre ci sono anche Benedetta Tobagi, Marc Lazar, Giorgio Zanchini, il cardinale Matteo Zuppi, Giuliana Sgrena, Gino Cecchettin, l’ex ministra Elsa Fornero, Anna Foa, l’ex rettore Ivano Dionigi, Roberto Mercadini. I temi al centro non dimenticano nulla di ciò che si muove nel presente: la geopolitica, il diritto, la globalizzazione, l’intelligenza artificiale, il nucleare, il clima, i vecchi e nuovi media, l’alimentazione, la giustizia. Tutto il programma è sul sito agorafestival.it