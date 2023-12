Barche, vele e ’relitti’ in mostra ai musei

Per le festività di fine anno, la Riviera offre interessanti appuntamenti culturali, che si sviluppano attorno alla magia del Presepe della Marineria. Alla Galleria comunale d’arte Leonardo da Vinci sull’asta di Levante del porto canale e a Casa Moretti sulla sponda di Ponente in pieno centro, sarà possibile visitare la nuova mostra ’Relitti e rivelazioni’, dedicata al pittore cesenaticense Gastone Mercuriali. Si riscopre così un artista molto noto a Cesenatico, grazie anche ai murales da lui realizzati sulla cinta del convento dei frati Cappuccini, sulla facciata della sua casa studio in viale Roma, e a quelli una volta posti all’esterno della galleria d’arte prima della ristrutturazione, poi replicati su tela. Tali opere si legano alla fitta serie dei relitti’ che costituiscono ancora oggi i soggetti più conosciuti dell’artista, alcuni dei quali figurano nella mostra. Sono immagini visionarie, con una connotazione anche onirica, nelle quali il pittore illustra il mondo naturale e quello umano in disgregazione ed in decomposizione. In particolare, nella sezione allestita a Casa Moretti, l’esposizione propone una riscoperta più ampia dell’intero percorso artistico di Mercuriali. Nato a Cesenatico nel 1935 e scomparso sette anni fa, Mercuriali ha iniziato l’attività come autodidatta negli anni ’60.

La mostra, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Cesenatico, è curata da un gruppo di lavoro composto da Ferdinando Cavaliere, Maria Giovanna Lucchi, Giacomo Maltoni, Cristina Mercuriali, Orlando Piraccini e Manuela Ricci. L’inaugurazione si terrà domani pomeriggio alle 15 alla Galleria comunale e alle 16.30 a Casa Moretti.

Sempre domani alle 18 sarà inaugurata anche la mostra fotografica al museo della Marineria ’Buon compleanno ai naviganti, 40 anni di barche, vele e persone’, dedicata ai 40 anni del Museo della Marineria, per ripercorrere la storia, dalle origini fino alle iniziative più recenti. Attraverso le immagini dell’album di famiglia, accompagnate da numerose testimonianze video, saranno riproposti alcuni dei momenti e delle esperienze più significative del museo. Si spazia dalla ricerca delle barche e i primi restauri che diedero vita alla sezione galleggiante all’inizio degli anni ’80, alla progettazione, costruzione e allestimento dei due nuovi edifici della sezione a terra; e poi dal 2005, la seconda stagione del museo che ha visto consolidarsi il rapporto con la comunità cittadina e lo sviluppo degli scambi internazionali e dei progetti europei, sino alla realizzazione del ’porto museo’ riservato alle piccole barche tradizionali che ha di fatto creato una nuova estensione ’vivente e navigante’ del museo stesso. Entrambe le mostre sono visitabili sino al 14 gennaio.

Giacomo Mascellani