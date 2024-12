Bari vs Cesena: sfida cruciale per i playoff con attacco e difesa a confronto

L’elenco dei precedenti fra Bari e Cesena è lunghissimo, allora nella speranza che possa essere di buon auspicio ricordiamo soltanto la chiara vittoria del 13 marzo 2007 quando le reti segnate da Pellicori e Papa Waigo hanno permesso ai bianconeri di portare via i tre punti alla squadra allenata da Guuseppe Materazzi.

Adesso si tratta di difendere la posizione playoff e di non farsi scavalcare da una diretta concorrente visto che i pugliesi allenati da Moreno Longo sono dietro al Cesena con un solo punto di distacco. Si confronteranno il terzo miglior attacco, quello del Cesena che finora ha segnato 25 reti e la quarta miglior difesa, quella del Bari che è stata battuta solo 14 volte fino qui.

Finora il Bari ha vinto in quattro occasioni e mai con le squadre che attualmente lo precedono, giusto mettere in evidenza anche il fatto che il rendimento interno e quello esterno della squadra di Longo sono praticamente uguali, ciò che differenzia in modo sostanziale il Bari dal Cesena è il fatto che i biancorossi hanno perso solo in due occasioni, sono cinque invece le sconfitte subite dal Cesena.

Lo schieramento adottato da Longo è piuttosto simile a quello del Cesena: difesa a tre, centrocampo con quattro elementi, poi due rifinitori dietro alla punta centrale. Al centro dell’attacco il Bari alterna Andrija Novakovic, un vero corazziere alto 1,92 autore, fin qui di tre reti, con Kevin Lasagna, attaccante esperto con varie stagioni in serie A e autore fin qui di 4 reti.