’Barisssta Championship’, primo posto per Eric Venturi

’Barisssta Championship’. Eric Venturi del Caffè del Teatro di Longiano ha conquistato il primo posto e vola, insieme al secondo classificato, all’Espresso Italiano Champion. Si è chiusa la prima edizione della Barisssta Championship, con le tre S che richiamano scienza, sapienza e specializzazione, i tre pilastri della professionalità secondo Essse Caffè. Il nuovo format ha coinvolto baristi da tutta Italia, clienti e partner di valore, trasformando una gara in un autentico percorso di crescita condivisa. Dopo sei tappe itineranti, che hanno attraversato l’Italia dal mare Adriatico al lago Maggiore, la competizione ha incoronato Eric Venturi del Caffè del Teatro di Longiano vincitore assoluto. Ma non sarà solo: anche il secondo classificato, Tiziano Tarani del Bar La Tazza d’Oro di Prato, accederà alle selezioni nazionali dell’Espresso Italiano Champion, prestigiosa competizione dedicata all’eccellenza dell’espresso italiano. Al terzo posto si è classificata Valeria Fabbri di Anna e Roberto di Chiaravalle di Ancona, a chiusura di una finale intensa e appassionata. Più che una semplice gara, Barisssta Championship è stata una vera e propria esperienza di crescita professionale che si distingue anche per il suo approccio formativo.