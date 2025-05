Barocci terzo al campionato nazionale di bridge

Giancarlo Barocci si fa strada nel gioco del bridge. L’ex presidente dell’associazione degli albergatori di Cesenatico, il quale da quattro anni si cimenta in questa specialità, ha centrato il podio in un importante torneo che si è disputato a Salsomaggiore Terme, dove si sono sfidati 148 giocatori provenienti da tutta Italia. Barocci ha giocato in coppia con il ravennate Manlio Maldini, anch’egli ex albergatore, nel campionato nazionale di seconda e terza categoria, conquistando un glorioso terzo posto nel girone R prima sessione. Dopo aver disputato diversi tornei nella categoria Allievi, quest’anno il forte giocatore cesenaticense è salito di categoria, dove ci sono i più forti. "Nella finale eravamo rimasti in 32 – racconta Barocci –, e la sfida si è fatta molto agguerrita; io e il mio compagno siamo riusciti ad imporci nelle fasi eliminatorie, sino ad arrivare alla prima sessione della finale, dove abbiamo conquistato la coppa". I prossimi appuntamenti per il bridge sono a novembre, quando si terrà un grande torneo a squadre che vale come campionato nazionale, sempre a Salsomaggiore. Durante l’estate si svolgono altri tornei organizzati dalla Federazione, tra i quali il prossimo è a Riccione, per il campionato nazionale riservato agli over 64, in calendario dall’1 all’8 giugno.

g.m.