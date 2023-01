Barriere architettoniche, 600 punti da sanare

di Luca Ravaglia

Il punto di partenza non è edificante. Ogni persona disabile o con mobilità ridotta che affronta uno spostamento nel cuore di Cesena rischia di imbattersi in uno dei 600 punti critici che nasconde il nostro centro storico per chi si trova a spostarsi su una carrozzina, piuttosto che spingendo un passeggino. Il dato è emerso durante la realizzazione del ‘Peba’, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che l’assessore all’inclusione Carlo Verona sta seguendo da vicino. Ci sono rampe troppo ripide, scalini troppo alti, percorsi inaccessibili e una lunga lista di problemi che riguardano sia gli spazi pubblici, sia quelli privati e che magari, anche nel bel mezzo dei lavori di riqualificazione, se le pieghe delle normative lo consentono, finiscono per restare tali anche a conclusione delle opere. Perché il tema dei costi resta una variabile importante, con la quale – a maggior ragione di questi tempi – è inevitabile dover fare i conti.

Assessore Verona, 600 punti critici sono davvero tanti.

"Il numero è d’impatto, ma quando Leris Fantini, il cui studio ha curato il nostro Peba (insieme a quello di una sessantina di altri comuni italiani) , mi ha presentato le conclusioni, ha tenuto a precisare che città di dimensioni paragonabili a Cesena partono mediamente da una base di 1.000 - 1.200. Noi ne abbiamo la metà in meno".

Magra consolazione.

"Non è questione di fare classifiche, ma di prendere atto che l’attenzione al tema è presente e si sta lavorando per ridurre sempre più il problema".

Da dove si parte?

"Dai 150.000 euro di lavori già appaltati che inizieranno a giorni, a partire dall’area di viale Mazzoni. E questo è solo l’inizio, perché ragioniamo già sulla seconda tranche di investimenti, del valore di 300.000 euro, che arriverà a ruota. Andiamo per scala di priorità".

Solo in centro?

"L’obiettivo è comprendere tutta la città. Posso per esempio citare il caso di Borello, do ve ci sono arrivate diverse richieste di interventi che stiamo mettendo in cantiere".

E i privati?

"La questione è complessa per svariate ragioni, a partire dal fatto che la normativa, che risale al 1989, è decisamente datata e merita di essere rivista. In ogni caso stiamo lavorando su più fronti, seguendo anche esempi attuati a Modena, Bologna e Ferrara e in concerto con le associazioni di categoria, insieme alle quali abbiamo realizzato un opuscolo che viene distribuito a chi è in procinto di realizzare lavori di riqualificazione. L’assunto che dove non è possibile rimuovere tutte le barriere (anche la Sovrintendenza per esempio pone dei vincoli chiari) un’attività che non può essere totalmente accessibile può quanto meno fare di tutto per essere il più accogliente possibile. Per tutti".

Cosa fate nei vostri uffici?

"Abbiamo realizzato corsi di formazione relativi al personale tecnico che hanno riscosso alte adesioni; è ovvio che la strada da fare è lunga, ma di certo negli ultimi anni si è registrato un evidente cambio di mentalità". Che dice del trasporto pubblico?

"In certe zone, per le ragioni già citate, certi interventi non sono ammessi. Riguardo ai mezzi invece, i nuovi autobus sono dotati di pedane in grado di consentire l’accesso a chiunque in qualunque luogo. E’ su quello che bisogna lavorare".