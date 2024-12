Barriere architettoniche, il delegato Verona fa il punto

Una città priva di barriere, un luogo per tutti. L’Amministrazione vuole rendere Cesena un’area urbana accessibile a tutti. Per eliminare le problematiche presenti in città, in particolare nell’area urbana del centro, è stato formulato il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il consigliere con delega all’accessibilità degli spazi pubblici e privati Carlo Verona ha fatto il punto della situazione in occasione della Giornata dei diritti delle persone con disabilità, che si è celebrata ieri.

"Gli ostacoli architettonici sono il punto da cui partire per poi abbattere ogni altra barriera – commenta Verona – per rendere Cesena un luogo per tutti occorre rimuovere gli ostacoli presenti in strada, nelle piazze e nei luoghi pubblici, in modo da rendere gli spostamenti di tutti, dai genitori con la carrozzina ai cittadini con disabilità, molto più facili. Ci siamo concentrati sui percorsi, interni ed esterni, e su tutte le aree particolarmente frequentate della città. Sono state dedicate risorse per interventi di manutenzione su strade e marciapiedi. E’ stato continuo il confronto con i tecnici comunali in relazione ai progetti relativi alla nuova piscina comunale, alla palestra di atletica, al complesso sportivo di Villachiaviche e alle scuole Anna Frank e dell’Osservanza. Non è marginale il tema delle fermate del trasporto pubblico locale, oggetto di confronto con i quartieri. Lo scopo è di mappare e progettare le fermate nel loro complesso. Il caso più recente è rappresentato dal progetto per la nuova Pinacoteca nella quale oltre a curare l’accessibilità ai vari piani, è stata curata con attenzione la progettazione dei bagni, tutti completamente accessibili, superando la divisione uomo-donna-disabile".

