Barriere, da lunedì via ai lavori in viale Mazzoni

Al via lunedì prossimo il quarto ed ultimo stralcio dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche lungo viale Mazzoni eseguiti dall’Amministrazione comunale da fine gennaio nell’ambito del Peba, il piano comunale la cui redazione è stata avviata nel 2019 e che ha visto come primo atto la formulazione di un questionario rivolto ai cittadini al fine di sondare le necessità e le problematiche presenti in città e in modo specifico nell’area del Centro storico. "Una volta terminati i lavori in programma – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri (nella foto) – viale Mazzoni tornerà pienamente fruibile, nel tratto da piazza del Popolo a via Pio Battistini. Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare le aree ammalorate e risolvere le criticità segnalate dai cittadini, ma anche dagli operatori economici e da tutti coloro che frequentano quotidianamente la nostra città. A questo proposito, nei prossimi mesi, ottenuta l’autorizzazione dalla Soprintendenza, procederemo con l’approvazione del progetto esecutivo riguardante i lavori da eseguire in via Gaspare Finali, viale Carducci e in una porzione di piazza del Popolo, dell’ammontare complessivo di 300 mila euro, che andranno a sommarsi all’investimento di 150 mila euro destinato ai lavori di ripristino e riqualificazione di viale Mazzoni. Rendere la nostra città più accessibile e a portata di tutti è un obiettivo che gradualmente diventa realtà". Da lunedì 28 agosto, fino al 12 settembre, le opere di eliminazione delle barriere architettoniche interesseranno il tratto stradale che si estende da via Pio Battistini a piazza San Domenico. Come già condiviso con le associazioni di categoria, i lavori saranno eseguiti dal lunedì al venerdì fatta eccezione per il mercoledì, giorno in cui nell’area interessata dal cantiere viene allestito il mercato settimanale.