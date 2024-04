Barriere e inclusività nei luoghi della cultura

Inclusività e accessibilità per i luoghi della cultura sono i concetti inseriti nel Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Cesena al quale lavora l’assessore Carlo Verona. Nell’ambito di questo impegno e di un corso regionale per gli operatori del settore, alla Biblioteca Malatestiana martedì scorso si è tenuto l’incontro incentrato sulla comunicazione inclusiva intitolato ‘Navigazione e orientamento. Progettare per l’accessibilità sensoriale e cognitiva nei musei attraverso strategie di comunicazione spaziale e navigazione efficaci’, condotto dall’Architetta e vicepresidente di Fiadda Onlus Lucia Brasini, esperta in fruibilità e accessibilità museale. Martedì 9 aprile si parlerà online dei principi di progettazione delle interfacce utente e di interazioni digitali accessibili, con l’esperto in accessibilità web Fabrizio Caccavello.

L’assessore Verona riconosce che non sempre l’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile ma "Per fare in modo che la nostra città sia sempre più aperta e accogliente, abbiamo avviato un percorso di costruzione di questa visione coinvolgendo gli operatori dei luoghi culturali di Cesena affinché si parli di inclusione, e non solo di barriere. Non ci poniamo dunque solo il problema dell’accesso allo spazio fisico, ma di entrare in questo spazio e di capirlo, di ricevere tutte le informazioni che il luogo può fornirci".