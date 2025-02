Bartolini racconta e canta Casadei

Domani sera alle 21 al Teatro Comunale di Gambettola, Lorenzo Bartolini sarà protagonista dello spettacolo ‘Il Liberatore’, un omaggio in musica e parole al più grande musicista e compositore romagnolo di tutti i tempi: Secondo Casadei. "La passione della musica stava sempre di più aumentando: in certi momenti la sentivo tanto dentro me stesso, che mi sembrava di scoppiare". Omaggiare le proprie radici è sempre gratificante, soprattutto quando c’è da raccontare una storia affascinante. Quella di Secondo Casadei è una storia incredibile. In questo spettacolo di narrazione-canzone Lorenzo Bartolini racconta la storia di Secondo Casadei, lo Strauss della Romagna, l’uomo che sconfisse il boogie, ‘Il Liberatore’. Un’intera vita dedicata all’arte e all’innovazione musicale, con impegno indefesso, estro, passione, allegria e vitalità. A scandire le tappe di questa storia travolgente, Lorenzo interpreta le canzoni del maestro, accompagnato dal clarinetto di Roberto Siroli, dalla fisarmonica di Tiziano Paganelli e dal violino di Marco Colombari. Si ride, ci si emoziona e, perché no, si può anche ballare!

Lorenzo Bartolini scrive canzoni, monologhi e poesie. Dal 2004 è cantattore dei Formazione Minima, con cui fa spettacoli di teatro-canzone, di teatro d’evocazione e di teatro-poesia in solitaria. Partecipa a Poetry Slam in tutta Italia, tiene corsi di Scrittura a voce alta e nel 2016 le sue poesie sono state inserite nel programma di studi di Lingua Italiana alla Duke University (USA), Department of Romance Studies. Ad Aprile 2017 pubblica il suo primo libro di poesie: "Senti cosa ho scritto", e a novembre 2022 pubblica insieme a Kabuki Dream "Si prega di non toccare", concept album contro la violenza di genere ispirato all’omonimo spettacolo di teatro-poesia e musica elettronica. Info e prenotazioni numero 3926664211