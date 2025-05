Bartolini: "Servizi scolastici e manutenzioni in primo piano"

Il consiglio comunale di Roncofreddo ha approvato a maggioranza il rendiconto 2024 certificando un risultato positivo di amministrazione che racconta di un comune solido, anche se la rigidità della spesa corrente per le funzioni fondamentali, obbliga l’amministrazione a un’attenta e oculata gestione delle risorse. Gli investimenti della ricostruzione a seguito dell’alluvione sono al centro dell’attività amministrativa per un totale di 901.558 euro. Per i soli lavori realizzati nel 2024, infatti il programma di ricostruzione è molto più ampio, costituito da importanti investimenti da realizzare nei prossimi anni. Dice Sara Bartolini sindaca di Roncofreddo: "I lavori di ricostruzione in capo al Comune sono tutti partiti, alcuni conclusi e quelli in capo agli altri enti, Sogesid, Anas, Consap sono tutti in fase di progettazione. Non solo ricostruzione: siamo partiti anche con il progetto di riqualificazione urbana dell’ex mulino di Diolaguardia, la progettazione della riqualificazione del borgo di Monteleone tramite un processo di partecipazione attiva, perchè al centro dell’attività amministrativa ci sono i cittadini con i loro bisogni, per continuare a costruire comunità coese e solidali. Nonostante la spesa corrente di 3.249.154 euro sia determinata da una rigidità delle spese fisse, come personale o indebitamento, ciò non ci ha impedito di mantenere e implementare i servizi scolastici, sociali e culturali, per rimanere al fianco delle famiglie".

Il risultato vede un avanzo disponibile di 429.648 euro che verrà utilizzato per implementare i servizi scolastici, gli investimenti e le manutenzioni in particolare del verde, le azioni rivolte alle politiche giovanili e progettazioni in ambito culturale. Conclude la sindaca Sara Bartolini: "Questo rendiconto ci fa comprendere l’impegno di questa amministrazione, che mette al centro i servizi ai cittadini per contrastare lo spopolamento della collina, e la ricostruzione post alluvione fondamentale per conservare e rilanciare il nostro territorio e il paesaggio come risorsa fondamentale da valorizzare".

Ermanno Pasolini