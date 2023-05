Baruzzi, 70 anni di corsa "Dai box per cantieri al ‘bicipark’ digitale E ancora tante idee"

di Daniele Zandoli

Ottantaquattro, ma non li sente, anzi è sempre sulla tolda di comando di Linea Città dopo aver passato il timone della Baruzzi srl al figlio Alessandro. Lui, Natale Baruzzi è un vero e proprio self made man, di quelli di una volta. Inventore di mille soluzioni create con la sua matitina, alcune di grande successo a livello mondiale. Sabato festeggia con tanti amici i 70 anni dalla nascita della Baruzzi di cui 50 passati nello stabilimento di Pievesestina. "Li ho passati tutti di corsa, sembra ieri che ho cominciato con mio babbo Giuseppe, falegname di mobili e infissi, poi case mobili per spettacoli viaggianti. Avevo 14 anni e una gran voglia di fare. Nel 1969 ho cominciato coi box per edilizia e cantieri. Fu un grande successo al SAIE di Bologna e di lì iniziò la nostra storia recente. Nel 2011 ho lasciato l’attività ai miei figli e da pensionato acquistai la Linea Città che costruisce bagni autopulenti".

Una bella storia, ricca di idee geniali. Come quella dell’Antartide.

"Una grande soddisfazione perché trovammo soluzioni idonee a ambienti difficili. ENEA chiese a noi e ad altri di pensare e costruire il modulo dove risiedono gli scienziati italiani, con le mie soluzioni ho battuto i tecnici francesi".

Brevetti importanti, ma anche pratiche soluzioni.

"“Ne dico due. Un brevetto per la protezione civile per box che in 4 ore diventano da mattina a sera una casa abitabile. Sono stato fiero anche di essere riuscito in un week end a trasferire una scuola intera completa di 16 aule, da Torre del Moro al Versari in zona stadio senza far perdere agli studenti un’ora di scuola".

Non è mai fermo, in rampa altre idee di successo.

"L’ultima è in fase di approvazione, un “bicipark” che installeremo anche al Montefiore. Box per deposito bici prenotabile al cellulare, completo di antifurto, ricarica elettrica e cassette per depositare borse e caschi".

La terza generazione porta avanti i suoi progetti e le sue idee.

"Certo, il passaggio generazionale è già avviato, come giusto che sia dopo 70 anni di lavoro. Alessandro è ingegnere e gestisce la Baruzzi srl in collaborazione con l’altra mia figlia, Sabrina".

E’ tempo di bilanci e di ringraziamenti anche se non ha ancora attaccato la matitina al chiodo.

"“Ringrazio il Comune di Cesena per avermi dato 50 anni fa la possibilità di costruire l’azienda a Pievesestina, fu il primo stabilimento della zona industriale, dopo sono arrivati gli altri. Ringrazio i tanti dipendenti passati da noi in 70 anni di attività compresi i pensionati che premierò alla manifestazione di sabato prossimo".

Dal 1953 è cambiato il mondo. Come trova i giovani di oggi rispetto a quando iniziò lei?

"“Eravamo tanto diversi – c’era volontà di imparare i mestieri che oggi non vedo. Rifiutiamo commesse per carenza di personale perché i ragazzi non vogliono sporcarsi le mani. Così manca il futuro. Fra qualche tempo un bravo operaio percepirà più di un impiegato di banca".

A destra dell’autostrada prima dell’uscita Cesena nord c’è il suo mappamondo.

"Ha un diametro di 5,5 metri, gira attorno al suo asse per le 24 ore giornaliere ed indica l’ora esatta di un luogo. aggiungendo o togliendo dall’orologio il numero frontale. Inoltre si inclina verso il sole per determinare le 4 stagioni. Nel mio mappamondo sono ben visibili anche il mare, le pianure e le montagne in scala che rispecchiano la realtà. Non è stato facile, la realizzazione delle montagne ha richiesto l’impegno di due persone per 6 mesi. Dall’autostrada è visibile anche la mia luna, si rispecchia esattamente nella posizione reale della luna. E’ un gioiellino tecnico pensato da me e realizzato dai miei operai".

Tornasse indietro cosa non farebbe?

"Rifarei tutto ciò che ho fatto e spero di avere seminato nella maniera giusta".