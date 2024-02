Basket 2005, il momento è delicato: quarta sconfitta di fila contro il Bertinoro

Continua il momento buio della Cesena Basket 2005 che lo scorso fine settimana si è arresa sul campo della Gaetano Scirea Bertinoro col risultato di 92-85. La squadra di coach Marco Vandelli che milita nel campionato di Divisione Regionale 1, e che nelle scorse settimane era stata capace di centrare una striscia di nove vittore consecutive valse un enorme balzo in classifica, ora deve fare i conti con una fase più complessa, caratterizzata da 4 sconfitte rimediate in fila. Da una parte ha inciso il calendario (in mezzo c’è stata per esempio la sfida alla capolista Budrio) che ha complicato le cose, dall’altra hanno pesato anche una serie di assenze tra gli uomini di punta. Resta il fatto che ora, col girone di ritorno iniziato da appena due giornate, la strada da fare è ancora lunghissima.

Il tempo per ricaricare le batterie e tornare a correre c’è tutto, a partire dal presente, dal momento che ad attendere la squadra cesenate c’è una settimana di sosta del campionato. Il prossimo impegno è infatti in programma venerdì 23 febbraio alle 21 sul campo di Riccione.

La storica avversaria dei biancazzurri al momento insegue le Giraffe con due punti in meno in classifica: 18 contro i 20 della squadra di Vandelli.

Quest’ultima si ritroverà dunque ad avere a disposizione una ghiotta occasione per riprendere la strada giusta, difendendo l’attuale affollatissimo sesto posto in coabitazione con Artusiana e Massa Lombarda. E perchè no, provando magari a fare anche qualche sgambetto a chi è davanti.