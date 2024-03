Basket 2005 ko contro l’Argenta

Nel campionato di basket maschile di Divisione Regionale 1, la Cesena Basket 2005 deve purtroppo fare i conti con la sesta sconfitta consecutiva, anche se questa volta la squadra di coach Marco Vandelli, piegata 72-79 dalla seconda della classe Argenta, ha anche validi motivi per guardare al futuro con ottimismo, visti i buoni segnali arrivati per ampi tratti del match da parte della squadra, scesa in campo senza timori referenziali contro una compagine ben più accessoriata.

La partita. In effetti Cesena parte benissimo, spinta dalle triple di Rossi e Pezzi che volano sul 15-4. Due liberi di Santoro scrivono il +12 in avvio di secondo quarto, ma a quel punto arriva la reazione degli emiliani che con un parziale di 22-8 ribaltano l’inerzia del match. I biancazzurri però non ci stanno e così coi 6 punti consecutivi di Sanzani e Santoro si va all’intervallo lungo sul 36-38. Al rientro in campo, Balestri pareggia, ma la gioia dura poco, visto che Argenta cambia nuovamente faccia, tornando saldamente al timone. L’ultimo ad arrendersi è Piazza, che coi suoi 18 punti riesce a ricucire fino all’ennesimo -3 sulla dirittura d’arrivo. Che però, con Panzavolta e Balestri fuori per falli, non basta.

Cesena Basket 2005: Rossi 13, Santoro 13, Piazza 18, Domeniconi, Nocerino, Panzavolta 5, Ricci 1, Pezzi 10, Sanzani 4, Orioli 4, Capucci, Balestri 4. All: Vandelli