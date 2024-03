Basket 2005 sconfitta a Granarolo

Ancora una sconfitta, l’ottava in fila, per la Cesena Basket 2005 che nel campionato di basket di Divisione Regionale 1 torna da Granarolo con la rabbia per aver perso la gara (85-80) al termine di un’ottima prestazione contro la terza forza del campionato. Cesena gioca una partita solida e concentrata e dopo aver terminato il primo quarto in leggero svantaggio, produce una seconda frazione eccellente prendendo il comando grazie alla precisione degli esterni (Rossi, Piazza e Pezzi). Si va al riposo con il minimo vantaggio romagnolo (44-43) che testimonia l’equilibrio e l’incertezza di un match tutto ancora da giocare. Si procede in sostanziale equilibrio anche nella seconda parte della gara con Granarolo che torna davanti, ma Cesena non molla e con due liberi di Panzavolta e la tripla di Rossi sfiora il pareggio (75-74) quando alla sirena finale mancano meno di due minuti. Sul rettilineo finale, Granarolo trova la tripla di uno stratosferico Tugnoli (6 su 8 da 3) per il nuovo allungo, che Panzavolta prova a stoppare (78-76). Purtroppo però non basta, perché il colpo di reni sul traguardo è dei bolognesi.