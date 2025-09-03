Basket e solidarietà

Gli atleti della ’Livio Neri’ hanno fatto canestro nel campo della solidarietà. Nei giorni scorsi la sede Avis di Case Missiroli ha accolto un gruppo di rappresentanti della società di basket cesenate che hanno intrapreso il percorso per diventare donatori. Una dozzina, fra dirigenti e giovani cestisti, quelli che hanno partecipato, dimostrando generosità e voglia di mettersi al servizio della comunità.

Ma questo è solo un primo drappello: già nelle settimane prossime verranno messe in programma altre serate di donazione targate ’Livio Neri’, con il coinvolgimento di altri giovani sportivi.

“Da tempo – ricorda il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi - stiamo stringendo fruttuosi rapporti con il mondo dello sport, che ci hanno portato a collaborare con realtà significative: il Cesena Calcio, l’Atletica Endas, l’Asd San Marco, il Cesena Rugby. In questo contesto, l’incontro con la ’Livio Neri’ si è rivelato davvero speciale. La società, forte di oltre 300 tesserati fra bambini e giovani, ha dimostrato fin da subito una grande sensibilità al tema del dono del sangue e ha risposto subito positivamente alla nostra proposta di avvicinarsi all’esperienza della donazione".

"Siamo felici di continuare a tracciare strade che conducano al benessere di chi ci sta attorno – sottolinea dal canto suo Fulvio Neri, dirigente della società -. La possibilità di donare a chi ha bisogno rende orgogliosi noi, i nostri atleti, le loro famiglie e in fondo, ne siamo sicuri, anche Livio".