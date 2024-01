Basket, il ritorno della Nuova Virtus. La battaglia per la serie B ha inizio

Si riparte. E questa volta bisogna correre. Domani alle 18 sul campo amico del PalaIppo, la Nuova Virtus Cesena griffata Fse Progetti, inizierà la seconda fase del torneo di basket femminile di serie B ospitando Magik Parma. Si arriva alla palla a due dopo qualche giorno di pausa concesso al termine della prima parte del campionato, che nei fatti è servita soltanto per dividere le squadre in due raggruppamenti: quello nel quale ci si giocherà la promozione e quello che invece metterà in palio la salvezza.

Cesena è inserita in quest’ultimo, non senza rimpianti, dal momento che la squadra di coach Luca Chiadini ha dimostrato in più occasioni di potersela giocare a testa altissima anche con le prime della classe, strappando vittorie adrenaliniche (come quella conquistata contro Rimini, che ha chiuso il girone da seconda) e arrivando al rush finale tante volte punto a punto. Cosa non ha funzionato fino in fondo? La dea bendata di sicuro in questi primi mesi della stagione era altrove, dal momento che il roster è piombato in una serie di infortuni che hanno colpito praticamente tutte le atlete, limitando le rotazioni e togliendo alternative di peso a un gruppo giovanissimo, costruito guardando al vivaio di casa e in generale a prospetti decisamente interessanti in ottica futura, ma ancora con poca esperienza nel mondo delle ‘grandi’.

Ad ogni modo quel che è e stato è stato e ora serve guardare avanti, con la consapevolezza che le recriminazioni non servono e soprattutto che ora alle parole e ai buoni auspici devono aggiungersi i fatti. Perché la permanenza in serie B è imprescindibile, anche nell’ottica del progetto pluriennale avviato dal club, che conta di costruire un’ossatura sempre più robusta con profonde radici nel territorio, in grado di garantire palcoscenici importanti alle atlete di casa.

I risultati conseguiti nel corso della prima fase sono stati azzerati e tutte le pretendenti si riposizioneranno sui blocchi di partenza a quota zero punti. Il girone playout è composto, oltre che dalla Nuova Virtus e da Magik Parma, sua prima avversaria, anche da Finale Emilia, San Lazzaro, Peperoncino Castello D’Argile, Borgo Val di Taro, Fidenza e Scandiano. Tutte incontreranno tutte, secondo un calendario che prevede sia l’andata che il ritorno: al termine delle 14 partite disputate, le ultime 2 in classifica retrocederanno in serie C.

La buona notizia riguarda il fatto che le giallonere in queste settimane di stop hanno recuperato gli acciacchi e non si sono mai fermate, lavorando forte in palestra per essere pronte a questa decisiva seconda parte di stagione. L’appuntamento è dunque per domani pomeriggio al PalaIppo. In ottica salvezza, ogni gara casalinga è un match ball da non fallire.