Basket, la Nuova Virtus al girone decisivo. Donadel: "Abbiamo i numeri per tenerci la B"

di Luca Ravaglia

Da adesso si decide la stagione. La Nuova Virtus Cesena si appresta a iniziare la seconda fese del campionato di basket di serie B femminile, debuttando nel girone playout che metterà in palio la permanenza in categoria. Lo farà con una squadra giovanissima, quasi interamente rivoluzionata rispetto allo scorso campionato e composta anche da atlete cresciute nel vivaio.

Ivana Donadel, vice presidente del club e uno dei principali punti di riferimento della pallacanestro in rosa cittadina, primo bilancio della stagione?

"Andiamo ai playout e dunque a sentirlo suonerà strano, ma la verità è che siamo molto contenti di come stanno andando le cose. Abbiamo avuto a che fare con una squadra da amalgamare e siamo stati martoriati dagli infortuni. Abbiamo meno esperienza di tante avversarie, ma il talento e la determinazione non mancano. Con tutte le squadre che andranno ai playoff o abbiamo vinto, vedi Rimini, o ce la siamo giocata fino agli ultimi possessi. Insomma, ci consoliamo pensando alle ottime prestazioni, consapevoli però che adesso servirà fare anche altro".

Vincere, per esempio.

"Si partirà la prossima settimana, nel weekend del 27 e 28 gennaio: saremo tutti ai blocchi con zero punti, sono previste 14 gare, tutti affronteranno tutti e alla fine le ultime due retrocederanno".

Aspettative?

"Ci terremo la B. Abbiamo tutto quello che serve per riuscirci".

E, volendo, per creare un progetto pluriennale di ampio respiro.

"Lavoriamo per quello. Il settore giovanile è cruciale, ma non si possono mandare atlete allo sbaraglio: serve un approccio progressivo, passo per passo. Così, accompagnando i talenti in maniera virtuosa, si valorizzano le potenzialità di tutte".

Le potenzialità ci sono, eccome. Lo scorso anno l’under 15 si è presa le finali nazionali, ora vi potreste ripetere.

"Abbiamo almeno due squadre attrezzate per giocarsela con le migliori d’Italia. Non è frutto del caso. Ci siamo strutturati al meglio, con Luca Cimatti responsabile del settore giovanile e figure di indubbio valore come Pierfilippo Rossi e Paolo Rossi perfettamente integrate nello staff. Il tutto senza dimenticare la figura del preparatore atletico esclusivamente dedicato al vivaio. Ogni annata è ampiamente rappresentata, le iscritte aumentano (ora ne abbiamo un centinaio) e le collaborazioni con Cervia e Cesenatico e Forlì si stanno radicando sempre più".

Le collaborazioni?

"Sono imprescindibili per imbastire un progetto serio, in grado di portare risultati convincenti. Siamo soddisfatti del percorso scelto".

Tante atlete, ambizioni alte. Per alimentare lo slancio, l’aspetto logistico è fondamentale.

"Tutti quelli che praticano sport indoor a Cesena sanno che il problema delle palestre è nodale. Non è questione di mancare di rispetto agli altri, cosa che nessuno di noi intende fare, ma i fatti dicono che abbiamo la prima squadra in serie B e le giovanili che guardano all’ambito nazionale: sarebbe giusto riconoscere a queste atlete i giusti spazi".

Invece?

"Ci spostiamo da una palestra all’altra, con pochissime certezze e tante scomodità. Servirebbero più attenzioni e una diversa programmazione nella gestione. Abbiamo progetti ambiziosi e stiamo dimostrando di poterli portare avanti. Chiediamo di non restare soli".