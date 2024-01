Basket serie B, la Nuova Virtus parte bene. Parma sconfitta al primo match dei playout

di Luca Ravaglia

Serviva partire col piede giusto e la Nuova Virtus Cesena lo ha fatto. Nella prima gara del girone playout che mette in palio la permanenza nel campionato di basket femminile di serie B, le giallonere si sono imposte con un rotondo 68-53 contro Parma, che aveva chiuso la prima fase al penultimo posto nel girone A (le cesenati erano invece inserite nel raggruppamento B). La formula prevede che tutte le squadre ripartano da zero punti, senza poter contare dunque sui bottini conquistati durante la prima fase del torneo.

È quindi evidente che mantenere inviolato il proprio campo amico dovrà essere la prima priorità del gruppo, partito decisamente col piede giusto. In programma ci sono in tutto 14 incontri (ora 13), in un girone all’italiana nel quale tutte incontrano tutte in gare di andata e ritorno. Al termine, le ultime due classificate retrocederanno.

La partita. Cesena parte forte e già al termine del primo quarto si trova a poter contare su un margine di 8 punti di vantaggio (20-12) costruito prima di tutto grazie a Clementi (100% al tiro da 2) e Andrenacci che con 9 punti (come Clementi), 6 rimbalzi e 5 falli subiti, danno la carica giusta alle compagne per affrontare una gara molto temuta già da inizio settimana. Nel secondo periodo si va di inerzia, con Parma che per 7 minuti abbondanti riesce a mettere a segno solamente 5 punti mentre la Nuova Virtus imperversa nell’area emiliana segnando con ottime percentuali (80% da 2 e 100% ai liberi).

Da dietro l’arco dei 3 punti arrivano invece solo due tentativi, nessuno dei quali va a bersaglio, ma il dato non incide sulla prestazione delle giallonere, che a metà gara allungano ancora, andando negli spogliati sul 38-24. Nella ripresa però l’orizzonte virtussino sembra scurirsi a causa di un 5-0 messo a segno da Parma che approfitta di un calo di tensione delle padrone di casa. A quel punto però ci pensa Nociaro, che con una tripla rimette in ritmo la squadra. Parma ha problemi di falli con Lucca e Minari e le romagnole colgono l’occasione per allungare fino al massimo vantaggio (56-31). Nell’ultimo periodo Cesena toglie il piede dall’acceleratore accusando un calo di concentrazione che permette alle giocatrici di Parma di rientrare parzialmente nel punteggio, ma non abbastanza per impensierire la squadra di coach Chiadini.

Il tabellino della Fse Nuova Virtus Cesena: Nociaro 7, Clementi 19, Bianconi 4, Battistini 2, Venanzi 12 (5 rimbalzi), Cedrini, Bertozzi 2, Andrenacci 20 (+16 rimbalzi, 5 assist, 8 falli subiti), Guidi, Girelli, Minguzzi 1, Semprini 1.