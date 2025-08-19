Battistini, da marinaio a re della pizza in riviera

In riviera il ’re della pizza’ è un giovane imprenditore che non ha potuto fare la carriera da marinaio a causa di un grave incidente. E’ Marco Battistini, romagnolo doc, figlio di Luciano Battistini e mamma Giovanna. Marco ha iniziato a lavorare all’età di 14 anni, facendo due stagioni al Bar Centrale a San Mauro Mare, dove era l’aiutante del fratello maggiore Alan.

A 16 anni è andato a lavorare al ristorante pizzeria La Cuccagna di Cesenatico nella zona Ponente, sotto la guida di Nazario Genestreti, l’imprenditore che ha formato molti degli attuali pizzaioli di Cesenatico, prematuramente deceduto tre anni fa in un incidente. A soli 17 anni e mezzo Marco Battistini è andato a lavorare al ristorante La Baia sul molo di Levante, che all’epoca era anche pizzeria, dove è stato il primo pizzaiolo del patron Arturo Simoncelli sino al 1999. Quell’anno Marco decise di cambiare mestiere e si imbarcò sul peschereccio di famiglia ’Paulin Mezela’ (era il soprannome del nonno), per lavorare assieme al papà ed al fratello.

Nel 2003 la carriera da pescatore fu improvvisamente interrotta, come ci racconta lo stesso imprenditore: "Quell’anno ebbi un incidente molto grave in moto, che mi ha costretto a non lavorare per due anni, per una forte invalidità al piede destro con cui tuttora convivo. Nel frattempo nel 2004 mio padre rilevò l’ex chiosco di calzolaio sulla vena Mazzarini, per costruire la pizzeria Mazzari 59, dandomi la possibilità di avere un lavoro. Entrai così in azienda nel 2005 ed è stato un successo, tant’è che abbiamo tagliato il traguardo dei vent’anni di attività".

Marco è stato sempre una persona molto dinamica e così ha deciso di espandere i suoi orizzonti: "Io non sono mai stato fermo e assieme alla famiglia ho iniziato a guardare altri ristoranti, pensando a dei progetti assieme all’amico Arturo Simoncelli e poi con il figlio Francesco. Così nel 2022 abbiamo aperto l’Osteria Sapore di Sale, il ristorante pizzeria sul lungomare di Valverde, e nel 2024 abbiamo rilevato la storica pizzeria Marino in viale Carducci. Oggi con tre pizzerie la vita è molto intensa e a volte non facile, ma io ci credo, anche se le spese sono aumentate e c’è molta concorrenza, basti pensare che in spiaggia molti stabilimenti balneari sono anche dei ristoranti".

Lo ’sliding doors’ per questo coraggioso imprenditore è stato proprio quel terribile incidente del 2003: "Senza quel sinistro la mia vita non sarebbe stata nella ristorazione, perché avevo deciso di fare il pescatore; poi, grazie a mio padre ed alla famiglia, con grandi sacrifici, mutui con le banche e giornate di 24 ore di lavoro per far quadrare i conti e lanciare nel modo migliore i locali, ce l’abbiamo fatta".

Giacomo Mascellani