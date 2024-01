Battistini, Pirini o Baiardi per il dopo Bisacchi

La notizia della non disponibilità della sindaca Letizia Bisacchi a ricandidarsi per il secondo mandato ha fatto il giro del paese ed è stata subito argomento di dibattito davanti ai bar. Alcuni gambettolesi si son detti sorpresi della rinuncia, per altri invece la cosa era risaputa già da tempo in quanto dentro al Pd si era spezzato il feeling con la Bisacchi. Il primo ad esprimere il suo parere è stato Emiliano Paesani, consigliere comunale del centrodestra: "In consiglio abbiamo contestato al sindaco Bisacchi un modo di agire eccessivamente autocentrato. Se ci avesse ascoltato forse in questo momento nella scuola ci sarebbe un cantiere. Tantenostre proposte sono state prima bocciate in consiglio e poi attuate dalla sindaca prendendosene la paternità".

Da parte la sindaca Bisacchi ha messo sul social la sua lunga lettera rivolta ai cittadini e vari gambettolesi hanno postato messaggi per comunicarle gratitudine per il lavoro svolto.

Intanto fra i componenti della segreteria Pd, guidata da Pietro Pierantoni, sono iniziati i contatti per arrivare alla scelta del candidato sindaco che guiderà la lista del centrosinistra alle elezioni amministrative di giugno. I nomi che hanno iniziato a circolare sono quelli di Eugenio Battistini, ex vicesindaco nella precedente legislatura e funzionario di Confartigianato cesenate, Marcello Pirini, Ramona Baiardi.

Vincenzo D’Altri