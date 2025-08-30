Battuta la lobby dei produttori. Primi rimborsi ai camionisti

Risarcimenti economici del 5% del valore del mezzo per gli autotrasportatori che hanno acquistato camion nuovi o usati nel periodo compreso tra il 1997 e il 2011 e che li hanno pagati cifre superiori rispetto a quanto avrebbero dovuto stabilire i listini: Cna Fita raccoglie i frutti di anni di rivendicazioni e vertenze, tanto che in queste settimane stanno arrivando i primi rimborsi legati all’azione collettiva promossa dall’associazione di categoria contro le case produttrici di camion. Parole che si traducono in numeri: i risarcimenti riconosciuti si attesterebbero infatti appunto sul 5% dell’importo pagato, al netto dell’iva e con in più gli interessi.

"Non possiamo che essere orgogliosi nel constatare di aver ottenuto un primo significativo risultato – ha commentato Paolo Andreini (foto), presidente di Cna Fita Forlì Cesena - visto che diverse imprese che hanno aderito all’iniziativa promossa dalla nostra associazione di categoria hanno ricevuto la prima liquidazione. Stando uniti, consapevoli della ragione che è stata riconosciuta nelle sentenze, la categoria sta finalmente ricevendo il giusto risarcimento. E per tutti ci sono ancora tempo e modo per aggiungersi alle richieste". Nella nota diffusa da Cna si legge che l’azione risarcitoria, avviata in collaborazione con lo studio legale Scoccini & Associati e Ali – Antitrust Litigation Investment Spa, è rivolta a tutte le aziende che hanno acquistato (anche in leasing) autocarri nuovi o usati tra il 1997 e il 2011. "In seguito a questa azione collettiva, sono state instaurate cause in diversi tribunali europei: a livello nazionale, hanno già aderito più di 3.000 imprese, tra queste oltre 300 dalla provincia di Forlì-Cesena. Cna Fita rappresenta, nella nostra provincia, oltre il 60% degli autotrasportatori, uno dei settori nevralgici del territorio".

A testimonianza del risultato ottenuto, l’associazione di categoria ha diffuso anche un video nel quale parlano alcuni dei protagonisti, a partire da Lorenzo Corallini, responsabile Cna Fita Forlì Cesena (che può anche essere contattato per informazioni e per aderire alla richiesta di rimborso ai seguenti recapiti: lorenzo.corallini@cnafc.it – 0547 025429 – 345 9056540): "Negli anni 70 Cesena era la capitale del frigo: qui sono arrivate le celle refrigerate, col ghiaccio dentro, che permettevano di trasportare merce deperibile in giro per l’Italia. Era un lavoro pensate e faticoso, ma che consentiva di mantenere una famiglia". Gli anni sono passati, il contesto è cambiato, ma il settore resta strategico. Lo testimoniano i diretti interessati, come Roberto Antonacci, Pio Billi o Albano Virginio, che parlano col sorriso di chi sta vincendo una battaglia che pareva impari. E che vale più del solo assegno accreditato sul conto corrente: "E’ un segno di rivalsa". Chiude Stefano Casadei, orgoglioso di dirsi iscritto a Cna dal 1992. E di essere stato ascoltato.