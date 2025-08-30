Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
30 ago 2025

LUCA RAVAGLIA

Battuta la lobby dei produttori. Primi rimborsi ai camionisti
30 ago 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
  4. Battuta la lobby dei produttori. Primi rimborsi ai camionisti

Battuta la lobby dei produttori. Primi rimborsi ai camionisti

Trecento imprese avevano aderito all’azione collettiva promossa da Cna contro il ‘cartello’

Risarcimenti economici del 5% del valore del mezzo per gli autotrasportatori che hanno acquistato camion nuovi o usati nel periodo compreso tra il 1997 e il 2011 e che li hanno pagati cifre superiori rispetto a quanto avrebbero dovuto stabilire i listini: Cna Fita raccoglie i frutti di anni di rivendicazioni e vertenze, tanto che in queste settimane stanno arrivando i primi rimborsi legati all’azione collettiva promossa dall’associazione di categoria contro le case produttrici di camion. Parole che si traducono in numeri: i risarcimenti riconosciuti si attesterebbero infatti appunto sul 5% dell’importo pagato, al netto dell’iva e con in più gli interessi.

"Non possiamo che essere orgogliosi nel constatare di aver ottenuto un primo significativo risultato – ha commentato Paolo Andreini (foto), presidente di Cna Fita Forlì Cesena - visto che diverse imprese che hanno aderito all’iniziativa promossa dalla nostra associazione di categoria hanno ricevuto la prima liquidazione. Stando uniti, consapevoli della ragione che è stata riconosciuta nelle sentenze, la categoria sta finalmente ricevendo il giusto risarcimento. E per tutti ci sono ancora tempo e modo per aggiungersi alle richieste". Nella nota diffusa da Cna si legge che l’azione risarcitoria, avviata in collaborazione con lo studio legale Scoccini & Associati e Ali – Antitrust Litigation Investment Spa, è rivolta a tutte le aziende che hanno acquistato (anche in leasing) autocarri nuovi o usati tra il 1997 e il 2011. "In seguito a questa azione collettiva, sono state instaurate cause in diversi tribunali europei: a livello nazionale, hanno già aderito più di 3.000 imprese, tra queste oltre 300 dalla provincia di Forlì-Cesena. Cna Fita rappresenta, nella nostra provincia, oltre il 60% degli autotrasportatori, uno dei settori nevralgici del territorio".

A testimonianza del risultato ottenuto, l’associazione di categoria ha diffuso anche un video nel quale parlano alcuni dei protagonisti, a partire da Lorenzo Corallini, responsabile Cna Fita Forlì Cesena (che può anche essere contattato per informazioni e per aderire alla richiesta di rimborso ai seguenti recapiti: lorenzo.corallini@cnafc.it – 0547 025429 – 345 9056540): "Negli anni 70 Cesena era la capitale del frigo: qui sono arrivate le celle refrigerate, col ghiaccio dentro, che permettevano di trasportare merce deperibile in giro per l’Italia. Era un lavoro pensate e faticoso, ma che consentiva di mantenere una famiglia". Gli anni sono passati, il contesto è cambiato, ma il settore resta strategico. Lo testimoniano i diretti interessati, come Roberto Antonacci, Pio Billi o Albano Virginio, che parlano col sorriso di chi sta vincendo una battaglia che pareva impari. E che vale più del solo assegno accreditato sul conto corrente: "E’ un segno di rivalsa". Chiude Stefano Casadei, orgoglioso di dirsi iscritto a Cna dal 1992. E di essere stato ascoltato.

